Entregas do Estado para Cosmópolis ajuda aquecer a economia, diz prefeito

Mais de 200 famílias serão beneficiadas

Nesta sexta-feira (28) o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia esteve presente em Cosmópolis para anunciar diversas conquistas para o município. O evento foi realizado no Auditório Paulo Freire com a presença do prefeito Junior Felisbino, do Secretário de Estado e Habitação, Flavio Amary, deputados, vereadores e autoridades locais.

Na cerimônia houve a entrega de 28 matrículas de escrituras dos moradores dos bairros Independência e Chico Mendes; entrega de cartões do programa ‘Bolsa do Povo Educação’; assinatura para a construção de 234 unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Cosmópolis ‘C’; assinatura de autorização para a implantação do Poupatempo no município; assinatura do Pano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp) e assinatura de autorização para obras de infraestrutura urbana.

O prefeito Junior Felisbino agradeceu ao Governo Estadual pelas conquistas para o município.

“O Governador João Doria, hoje representado pelo vice-governador Rodrigo Garcia, sempre esteve atento e disposto a ajudar o município de Cosmópolis. O meu muito obrigado, todas as conquistas serão de extrema importância para a população cosmopolense”, disse Felisbino.

Segundo o vice-governador, o início da construção das unidades habitacionais será em até 90 dias. A Prefeitura de Cosmópolis irá divulgar em breve mais informações sobre as unidades.

Em conversa exclusiva para o portal O Regional, Felisbino acrescentou que além de beneficiar as famílias, o ato também representa aquecimento na economia da Cidade, “ Além das moradias, essa conquista representa aquecimento econômico, vai mexer com a construção civil, vai gerar emprego e beneficiar as famílias num todo” finaliza.