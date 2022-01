Engenheiro Coelho terá Poupatempo

Anúncio foi feito pelo Vice-governador do Estado em Artur Nogueira

Na sexta-feira (28), no decorrer da entrega e inauguração formal do Poupatempo de Artur Nogueira, o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, assegurou que Engenheiro Coelho também terá a própria unidade na cidade.

Na Solenidade, o vice-governador declarou que o Poupatempo é uma grande ferramenta no intuito de ajudar o cidadão paulista, no sentido de gerar agilidade para resolver problemas documentais e ainda acrescentou que o benefício, a medida do possível, deve estar ao alcance de cada popular.

O vice- prefeito do Município, Adezio Dias, que esteve presente na inauguração representando o município, afirma que para esta semana já serão marcadas reuniões para a definição e ajustes para a chegada do Poupatempo em Engenheiro Coelho.

Poupatempo em Engenheiro Coelho

“O governador anunciou em alto e bom som que teremos o Poupatempo em nossa cidade! Então, logo após o anúncio dele, conversei com o Maurício Macedo, que é o diretor do Poupatempo no estado de São Paulo, ele confirmou a palavra do vice-chefe de estado. É importante frisar que, de imediato, outros membros do Poupatempo entraram em contato comigo e nós vamos marcar uma reunião para a partir do 31 em diante tratarmos do assunto”, disse o vice-prefeito.

Adezio lembra que a reivindicação já havia sido feita anteriormente pela prefeitura e que a gestão acreditava até que não seria contemplada com o pedido, “comuniquei ao prefeito Zeedivaldo sobre o anúncio feito pelo vice-governador, era uma reivindicação que fizemos no ano passado e achávamos que não seríamos atendidos, mas graças a Deus fomos!”, comemora.

Com frequência, segundo o vice-prefeito, ele tem levado populares a Limeira para resolver problemas que, em fração de horas, poderiam ser solucionados caso já existisse o Poupatempo no município.

“Será uma benção o Poupatempo em nosso município, não precisaremos mais nos locomover para cidades vizinhas, com frequência tenho levado pessoas a Limeira para solucionar casos que seriam resolvidos rapidamente com uma unidade aqui. Então, o nosso Poupatempo será o reflexo de agilidade, economia de tempo, de dinheiro e stress, será uma benção para todos repito, nossos cidadão não precisaram mais perder dia de trabalho”, explica.

Reuniões para acelerar o processo

Ao ser perguntado sobre prazo, o vice-prefeito disse que ainda está tudo indefinido, mas atitudes serão adotadas para acelerar a chegada do Poupatempo em terras coelhenses, “não há uma data ainda especifica para a inauguração no Município, mas as reuniões que faremos serão para acelerar o processo, ver um local e o quanto trazer o benefício para todos os coelhenses”.

Tristeza para os coelhenses

Além de falar da alegria do anúncio da conquista, o vice-prefeito lembrou da tristeza vivida por Engº Coelho com a perda do seu primeiro prefeito eleito, Marino Franco que veio a óbito, na última quarta-feira dia 26 (Clique aqui e saiba mais sobre Mariano Franco).

“Muito triste a partida dele, era uma pessoa excelente, querida, é uma perda muito grande. Ele era um grande ser humano, foi uma pessoa que olhou com muito carinho para população, principalmente aos que mais precisavam, ele tinha muitas virtudes a serem exaltadas, deixo os meus sinceros sentimentos a família”, finaliza.