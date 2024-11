Equipe de Amparo Garantida Vaga na Final Nacional da Superliga de Voleibol Adaptado em Ribeirão Preto

Da Redação

Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, se transformou no centro do voleibol adaptado ao receber, entre os dias 14 e 18 de novembro, a Final Estadual da Superliga de Voleibol Adaptado – Melhor Idade. O evento reuniu cerca de 3.500 atletas de 80 municípios paulistas, competindo em diferentes categorias na busca pelo título estadual.

A competição é o ponto culminante de um circuito que passou por etapas regionais, onde as melhores equipes de cada região garantiram vaga para essa fase decisiva.

Entre os destaques, a equipe de Amparo/SP disputou nas categorias 58+ e 68+. Apesar de não conquistar troféus, os atletas de Amparo mostraram garra e determinação em quadra, assegurando uma importante classificação para a Final Nacional, que será realizada em Palmas/TO, em janeiro.

A Superliga de Voleibol Adaptado promove não apenas o espírito esportivo, mas também a inclusão e o incentivo à prática de atividades físicas na melhor idade. Ribeirão Preto foi palco de jogos emocionantes, mostrando que o voleibol adaptado continua crescendo e unindo gerações.

Agora, as atenções se voltam para Palmas, onde as equipes classificadas representarão seus municípios e estados em busca do título nacional, dando continuidade à trajetória de sucesso no esporte.

Créditos: Agatha Marques/RP FOTO PRESS