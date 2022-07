Equipe de atletismo feminino de Mogi Guaçu é campeã do 24º JOMI em Pindamonhangaba

A segunda-feira, dia 11 de julho, foi de disputas de atletismo no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, em Pindamonhangaba, onde acontece a programação dos Jogos da Melhor Idade (JOMI). A competição foi um dos destaques do segundo dia da fase final Estadual dos JOMI.

Na classificação final do feminino, Mogi Guaçu ficou em 1º lugar com 34 pontos, enquanto São Bernardo do Campo e Itatiba ficaram em 2º e 3º, respectivamente. Já no masculino, Campinas ficou com troféu de 1ª colocada, Itaquaquecetuba foi a 2ª e São Bernardo do Campo fechou o pódio na 3ª posição.

Os JOMI foram abertos oficialmente no sábado, dia 9 de julho, na Associação Atlética Ferroviária. O evento contou com a participação dos atletas e também de autoridades municipais e estaduais. Mais de 130 cidades participam da 24ª edição. A abertura contou com apresentações, desfile dos atletas e o acendimento da pira.

As disputas terminam na quarta-feira (13). A delegação guaçuana é representada por 45 integrantes entre atletas e comissão técnica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). “Foi bonito de ver a disputa da equipe feminina no atletismo. A gente acompanha os treinamentos dos nossos atletas e a vontade que eles têm em participar das competições. O ouro do atletismo é resultado da união do grupo e da força de vontade delas em representar nossa cidade”, comentou Raphael Locatelli, secretário municipal de Esporte.

A cidade perdeu as disputas da fase final nas modalidades bocha, truco, voleibol masculino A (60 a 69 anos) e voleibol masculino B (a partir de 70 anos). Nesta terça-feira, dia 12 de julho, a equipe guaçuana defende o título na modalidade tênis de mesa.