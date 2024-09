Mulher, você tem medo de empreender?

Especialista em gestão empresarial, Roberta Chaves inspira leitoras a lutarem por um espaço no mundo dos negócios no livro “As Empreendedoras de Marselha”

Se você é uma mulher e trilha o caminho do empreendedorismo, é provável que já tenha se deparado com muitos estereótipos, questionamentos e inseguranças. “Como cuidará dos filhos e ser bem-sucedida?”; “vai desistir de um emprego CLT para virar PJ?”; “e se tiver filho, o que fará quando ele ficar doente?”; “está louca de fazer sociedade com uma amiga?”; “conhece mesmo toda a legislação?”. Essas perguntas fazem parte do cotidiano de todos os empreendedores, mas costumam estar ainda mais presentes na vida das profissionais femininas.

Ao perceber os desafios enfrentados por esse público, a especialista em gestão empresarial, Roberta Chaves, decidiu publicar o livro As Empreendedoras de Marselha. Baseada nas duas décadas de experiência da autora com empreendedorismo, a obra é um conjunto de histórias ficcionais que dialogam com diferentes contextos e vivenciados pelas mulheres quando elas decidem se tornar donas das próprias empresas.

Inspirada no clássico tarô de Marselha, a publicação é dividida em 22 capítulos baseados em arquétipos do baralho. Cada narrativa é protagonizada por uma personagem sob o nome de Emma (cuja origem germânica significa “universal”), que está em momentos distintos do processo de empreendedorismo. Enquanto o primeiro enredo, “A Louca”, narra uma fase malsucedida da protagonista em que ela precisa acreditar nos sonhos apesar de todos os erros, “A Empresária” encerra a coletânea e retrata a descoberta do verdadeiro propósito de vida.

Para ela, a solução era continuar estudando, buscando aprender coisas novas e reinventar-se. “Na crise, crie”. Ela já havia ouvido essa frase tantas vezes, e a hora chegara. Muitas crises vieram, e muitas outras ainda viriam, ela sabia. O segredo era fortalecer-se e aprender coisas novas para que quando a crise passasse, ela pudesse retomar seu crescimento. (As Empreendedoras de Marselha, pg. 145)

A partir da ficção, as leitoras encontram incentivo para lutar por um espaço no mercado na medida em que se deparam com trajetórias tão comuns das experiências femininas. Além de se aproximar de questões recorrentes do cotidiano, o livro também propõe caminhos para driblar as adversidades, como o súbito desemprego, a sobrecarga de trabalho e a busca por renda extra. Porém, a obra ainda apresenta algumas especificidades do mundo dos negócios, como as injustiças do sistema judiciário, a venda de empresas e a importância de equilibrar resultados e empatia com os colaboradores.

Entre histórias inspiradoras e exemplos práticos, Roberta Chaves reforça um dos principais compromissos de sua carreira: o de tornar as mulheres confiantes para enveredarem pelo empreendedorismo. Mais que motivador, As Empreendedoras de Marselha serve como um apoio emocional a todas que decidiram se tornar proprietárias de uma empresa para lutar pelos sonhos e pela própria independência.

FICHA TÉCNICA

Título: As Empreendedoras de Marselha

Autora: Roberta Chaves

Editora: Editora BOC

ISBN: 978-65-85593-53-3

Páginas: 380

Preço: R$ 60

Sobre a autora: Empreendedora desde 2001, Roberta Chaves é formada em Gestão Empresarial e Negócios, tem MBA em Gestão Escolar, além de pós-graduação em Educação e Jogos. Mentora e escritora, fundou a Editora BOC com o objetivo de transformar vidas por meio do conhecimento e publica autores com ampla experiência profissional em suas respectivas áreas de atuação. Compromissada em ampliar o espaço da mulher no empreendedorismo, trabalhou como embaixadora da Rede Mulher Empreendedora e como coordenadora do Núcleo de Empreendedoras do Centro Internacional de Estudos em Compras em São Paulo (CIEC-SP). Reuniu suas experiências profissionais no livro As Empreendedoras de Marselha para ajudar leitoras que querem se tornar ou já são donas do próprio negócio.

