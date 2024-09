MOGIMIRIANO CONQUISTA 3º LUGAR EM CAMPEONATO DE FISICULTURISMO NA REGIÃO

O jovem mogimiriano Jhony dos Santos Calefi, conhecido como Calefi, ficou em terceiro lugar na Copa Leme de Fisiculturismo, que aconteceu no dia 25 de agosto, no Ginásio Clube 29, em Leme. Jhony competiu na categoria Men´s Physique, para atletas entre 22 a 25 anos, trazendo para Mogi Mirim, com a terceira colocação, medalha e brindes. O atleta competiu contra outros 10 competidores amadores.

A categoria Men’s Physique é uma categoria do fisiculturismo masculino que valoriza um físico atlético, com um pouco menos de musculatura, e que preza por uma assimetria. Jhony iniciou a preparação para a Copa Leme no mês de abril. Na ocasião, ele estava com um percentual de gordura muito elevado (23%), sendo que teria que chegar em uma média de 5% a 6%. Então, foi uma preparação bem difícil para chegar no nível ideal.

“No começo (da preparação), já estava restringido calorias da dieta, para baixar o percentual de gordura, junto ao peso que estava com 102 kg”, comentou. Os treinos de musculação são orientados pelo educador físico Matheus Honório. E o esforço ajudou na performance do jovem que estava participando de sua primeira competição. Como é estudante de Nutrição, todos os dias faz um cardápio que segue regras de jejum, treinos de musculação e cardápio balanceado e disciplina.

O resultado alcançado em Leme alimenta os sonhos de Jhony de ser reconhecido como um atleta e, assim que se formar na Faculdade de Nutrição, poder atender tanto atletas quanto pessoas que buscam uma vida mais saudável, podendo ter um reconhecimento em ambas as áreas profissionais. A próxima competição marcada para Jhony é em novembro, em Araras, e ele está a procura de apoio para poder participar. Quer saber mais sobre o atleta, acesse @calefi_99 ou entre em contato pelo telefone 19 98966-4389.