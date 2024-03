EQUIPE DE HOLAMBRA PARTICIPA PELA 1ª vez da Taça EPTV de Futsal

A equipe de Futsal de Holambra irá participar pela primeira vez na história da Taça EPTV de Futsal. A competição, que está na 10ª edição, irá reunir 23 equipes da região divididas em sete grupos. A primeira partida do torneio irá ocorrer nesta sexta-feira, dia 8 de março. Nossa cidade faz parte do Grupo A, que também conta com a cidade de Amparo, e fará sua estreia contra Pinhalzinho no dia 11 de março, às 20h45, no Ginásio Municipal de Holambra. Vamos todos torcer!