PM de Cosmópolis realiza duas ações contra o tráfico de drogas

Uma pessoa foi presa e dois menores apreendidos em ocorrências distintas; materiais ilícitos foram recolhidos

A Polícia Militar realizou duas ações de combate ao tráfico de drogas na cidade de Cosmópolis, nesta quinta-feira (29). As ocorrências não possuem relação entre si, mas resultaram em apreensões significativas e detenções de envolvidos.

Na primeira ação, registrada às 16h44 na Rua Valter Dester, a equipe de RPM III, composta pelo Cb PM Assis e Sd PM Ferreira, com apoio de outras viaturas, abordou dois adolescentes que tentaram fugir ao perceber a aproximação da polícia. Durante a busca pessoal, foram encontrados 26 microtubos de cocaína (0,025 kg), 113 porções de maconha (0,180 kg) e 109 pedras de crack (0,060 kg), além de R$ 125,00 em dinheiro e dois celulares Motorola. Os menores, C. e K., ambos de 16 anos, foram conduzidos ao Distrito Policial e permaneceram apreendidos à disposição da Justiça por ato infracional de tráfico de drogas.

A segunda ação, realizada no mesmo dia às 20h30, ocorreu na Rua Caetano Sartori e foi parte das operações “Impacto 100 Dias” e “Combate a Roubo e Furto de Veículos”, coordenadas pela Cia Tática do 19° BPM/I, com atuação do 1° Ten PM Aiany e das equipes de apoio. Um Fiat/Mobi preto, com sinais de adulteração, foi localizado com dois homens no interior. O condutor, identificado como D., 31 anos, tentou fugir mas foi contido pelos policiais. O passageiro, G. 23 anos, também tentou escapar, mas foi capturado logo em seguida. A perícia confirmou que o veículo havia sido furtado horas antes em Americana. Ambos foram presos e encaminhados ao Plantão Policial, permanecendo à disposição da Justiça.

As ações da PM evidenciam a intensificação do policiamento e o compromisso no combate ao tráfico e receptação de veículos na região.