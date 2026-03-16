Bet KTO fecha patrocínio para transmissões da Copa do Mundo de 2026 na CazéTV

A bet KTO firmou acordo de patrocínio com a CazéTV para as transmissões da Copa do Mundo de 2026 no YouTube. O canal do influenciador Casimiro Miguel será responsável por exibir jogos e conteúdos relacionados ao torneio em ambiente digital.

A participação da casa de apostas ocorre em um momento de ampliação do consumo de transmissões esportivas pela internet. A edição de 2026 será a segunda Copa do Mundo exibida pela CazéTV, que ganhou visibilidade durante o Mundial de 2022 ao transmitir partidas pela plataforma.

Segundo Andreas Müller, diretor de marca e comunicação da bet, a empresa acompanha a mudança no comportamento do público que consome esportes em serviços digitais. Em entrevista ao portal Games Magazine Brasil, ele afirmou que a competição deverá gerar um volume elevado de programação diária.

“Será um impacto considerável. Estamos falando não só da maior Copa do Mundo da história, mas também da mais digital. Só na fase de grupos teremos de quatro a seis jogos por dia, gerando cerca de 12 horas de programação com partidas, intervalos e cobertura jornalística”, disse.

Durante o torneio, a empresa pretende participar das transmissões com conteúdos integrados à cobertura dos jogos. A parceria prevê ações relacionadas às partidas e divulgação de odds associadas aos confrontos da competição. As iniciativas estão em fase de desenvolvimento em conjunto com a equipe responsável pela CazéTV.

Um levantamento realizado pelo Grupo Globo em parceria com a empresa de pesquisa Offerwise aponta que a Copa do Mundo está entre as competições esportivas em que os brasileiros mais realizam apostas. O estudo foi feito com mil participantes maiores de 18 anos.

De acordo com os dados, 38% dos entrevistados indicaram o torneio entre os eventos em que costumam apostar. A pesquisa também mostra que competições nacionais aparecem com maior frequência entre os apostadores.

O Campeonato Brasileiro lidera a lista, citado por 77% dos participantes. Em seguida aparecem a Copa do Brasil, mencionada por 61%, a Copa Libertadores, com 45%, e a Champions League, com 40%.

Empresas do setor também têm ampliado presença em outras competições do futebol nacional. Transmissões digitais do Campeonato Paulista já contaram com patrocínio de casas de apostas, inclusive em exibições realizadas pela CazéTV em parceria com o YouTube.

Na quinta-feira (12), o YouTube anunciou o lançamento do filme publicitário A Agente do Hexa, produzido em parceria com a CazéTV para divulgar a cobertura da Copa do Mundo de 2026. A campanha apresenta o canal como a única plataforma no Brasil que exibirá todos os jogos do torneio de forma gratuita.

A produção foi desenvolvida pela agência Monks, da S4 Capital, e utiliza referências do cinema brasileiro e da cultura de torcidas nas redes sociais. O filme tem como protagonista a atriz Tânia Maria, integrante do longa “O Agente Secreto”.

O filme concorre no Academy Awards nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Ator. A escolha da atriz também se relaciona a um elemento citado na campanha: Tânia Maria acompanhou todos os títulos mundiais conquistados pela seleção brasileira e integrou uma equipe que já venceu uma Copa do Mundo.