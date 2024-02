Equipe policial detém suspeito de furto no bairro Itamaraty

Da Redação

Imagem Ilustrativa

No último patrulhamento realizado pela equipe Alfa da Romu no bairro Itamaraty, um indivíduo conhecido nos meios policiais como (B), com histórico de furtos e egresso do sistema prisional desde agosto de 2023, foi abordado para averiguação sobre um furto ocorrido recentemente em uma sorveteria próxima ao ginásio de esportes Maurício Sia.

O furto em questão envolveu a quebra de vidro e o roubo de R$ 200,00 em dinheiro, cujo autor até então havia se evadido do local sem deixar rastros. No entanto, imagens obtidas pela equipe mostraram um indivíduo contando dinheiro e trocando de roupas, cujas características coincidiam com as do suspeito abordado, especialmente quando o mesmo retirou algumas vestes, permanecendo apenas de bermuda e camiseta, semelhantes às vestimentas utilizadas pelo autor do furto.

O reconhecimento do suspeito como B. foi feito pelo encarregado da equipe, que o havia visto anteriormente com as mesmas roupas no bairro Itamaraty. Durante a abordagem, (B) questionou a ação da equipe, mas não ofereceu resistência, sendo acompanhado por sua esposa o plantão policial.

Após avaliação dos fatos, a Autoridade determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência (B.O) por furto e, ao término dos procedimentos legais, o investigado foi liberado.