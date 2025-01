ESCOLA DAS ARTES DE JAGUARIÚNA ABRIRÁ INSCRIÇÕES NESTA TERÇA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, vai abrir nesta terça-feira, dia 21 de janeiro, as inscrições para os cursos gratuitos da Escola das Artes, que seguem até o dia 31 deste mês. Reconhecida por oferecer formação artística e cultural para diferentes faixas etárias, a Escola das Artes terá novidades neste ano, incluindo a ampliação de atendimentos, novas modalidades e a expansão de aulas descentralizadas para outros pontos da cidade.

Os interessados devem realizar a inscrição preferencialmente pelos canais digitais – aplicativo Cidadão Mais e pelo site oficial da Prefeitura de Jaguariúna (jaguariuna.sp.gov.br) – ou presencialmente na sede da Escola das Artes, localizada no Parque Santa Maria. O atendimento presencial estará disponível das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Com uma oferta de mais de 50 cursos, a Escola das Artes atende alunos de 4 a 90 anos e já conta com mais de 4.000 inscritos. Entre as modalidades disponíveis estão Artes Digitais, Artes Plásticas, Ballet, Bateria, Capoeira, Dança, Cinema, Canto Coral, entre outras.

Neste ano, haverá seis novos cursos: Artesanato, Cenografia, Circo, Mangá, Danças Brasileiras e Dança Circular. A diversidade de opções reflete o compromisso da instituição em oferecer oportunidades de aprendizado e expressão cultural para a comunidade.

“A ampliação dos atendimentos e a criação de novas modalidades neste ano são marcos importantes para a Escola das Artes, consolidando-a como um dos principais polos culturais da região. A proposta de descentralizar algumas aulas também visa facilitar o acesso dos alunos às atividades, fortalecendo o impacto cultural nos diferentes bairros de Jaguariúna”, afirma o secretário de Cultura de Jaguariúna, Celso Lauro.

Confira a relação completa de cursos:

1 – Artes Digitais

2 – Artes Plásticas

3 – Ballet

4 – Bateria

5 – Capoeira

6 – Cia de Dança

7 – Cinema

8 – Canto Coral

9 – Contrabaixo

Cordas Friccionadas

10 – Contrabaixo acústico

11 – Viola clássica

12 – Violino

13 – Violoncelo

14 – Dança de Salão

15 – Dança do Ventre

16 – Dança Flamenca

17 – Desenho

18 – Espanhol

Empreendedorismo

19 – Estética

20 – Maquiagem

21 – Perfumaria e Decoração

22 – Fotografia

23 – Gastronomia

24 – Guitarra

25 – Hip Hop

26 – Inglês

27 – Jazz

28 – Meditação

29 – Musicalização

30 – Piano

31 – Pilates

32 – Ritmos

33 – Sanfona

34 – Sapateado

Sopros/Madeiras

35 – Clarinete

36 – Flauta doce

37 – Flauta transversal

38 – Saxofone

Sopros/Metais

39 – Trombone

40 – Trompa

41 – Trompete

42 – Tuba

43 – Teatro

44 – Teatro Musical

45 – Teclado

46 – Técnica Vocal

47 – Viola Caipira

48 – Violão

49 – Yoga

Cursos novos

50 – Artesanato

51 – Cenografia

52 – Circo

53 – Mangá

54 – Danças Brasileiras

55 – Dança Circular

Foto: arquivo/Prefeitura