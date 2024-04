Espaço Cultural Maria Monteiro recebe o Festival “Identidade, Cultura e Cores”

Voltado para o público infantil, será apresenta a peça “Os Manchas”; projeto visa estimular criatividade e aprendizado por meio de apresentações e oficinas

O “Festival Identidade, Cultura e Cores”, evento voltado para o público infantil, chega em Campinas, entre os dias 23 de abril a 16 de maio, com oito apresentações do espetáculo teatral infantil “Os Manchas” e 32 oficinas de criatividade. As apresentações estão agendadas para os dias 23, 24 e 25 de abril, e 9 de maio, no Espaço Cultural Maria Monteiro. Além disso, nos dias 2, 3, 6 e 16 de maio, as atividades serão realizadas na Emef Benevenuto F. de Torres e, no dia 16 de maio, no espaço da CEPROMM (Centro de Promoção para um Mundo Melhor). O projeto é idealizado e produzido por Cássia Viger, arte-educadora.

“Os Manchas” é o destaque do “Festival Identidade, Cultura e Cores”. A peça central deste festival narra as aventuras da personagem Duca e suas travessuras com suas adoráveis manchas de tinta, que ganham vida no palco. O objetivo é estimular as crianças a explorarem o mundo da imaginação enquanto absorvem conhecimento. Utilizando-se da tecnologia, os personagens viajam por diversas regiões do Brasil, mergulhando na rica cultura de cada local por meio de pesquisa e muita leitura.

Esse projeto é realizado pela EduCassia Produções, com patrocínio o da Miracema-Nuodex, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), em parceria com o Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução, com apoio da Think Projetos e da Secretaria de Educação de Campinas.

Serviço:

“Festival Identidade, Cultura e Cores”

Data: 23, 24, 25 de abril e 9 de maio

Local: Espaço Cultural Maria Monteiro

Endereço: R. Dom Gilberto Pereira Lopes, s/n, Conj. Hab. Padre Anchieta, Campinas

Data: 2, 3, 6 e 16 de maio

Local: Emef Benevenuto F. de Torres

Endereço: Av. José Carlos do Amaral Galvão, 270, Jardim São José, Campinas

Data: 16 de maio

Local: CEPROMM (Centro de Promoção para um Mundo Melhor)

Endereço: R. Corumbataí, 254, Jardim Itatinga, Campinas