Espaço da Família Ronald McDonald no GRAACC é reaberto ao público

Unidade do Programa do Instituto Ronald McDonald, em parceria com Hospital do GRAACC, em São Paulo, reabre com o objetivo de acolher e tornar mais leve o dia a dia das famílias durante o tratamento contra o câncer infantojuvenil

Após ficar temporariamente fechado devido à pandemia de COVID-19 e passar por uma reforma para renovar o ambiente, o Instituto Ronald McDonald e o Hospital do GRAACC reabrem, nesta quarta-feira (01), o Espaço da Família Ronald McDonald, localizado na Rua Pedro de Toledo, 572, na Vila Clementino, em São Paulo. A unidade, uma das 8 do país, oferece conforto e acolhimento aos pais (responsáveis) durante o tratamento oncológico de seus filhos.

O programa, coordenado pelo Instituto Ronald McDonald no Brasil, tem como objetivo proporcionar uma experiência menos desgastante e mais humanizada dentro dos hospitais, contribuindo para a adesão ao tratamento do câncer.

O Espaço da Família do Hospital do GRAACC teve suas operações iniciadas em 2018 e, para ser reaberto, precisou ser realocado em uma outra área do hospital. A obra, que custou cerca de R 240 mil, foi realizada pelo GRAACC e a manutenção da unidade acontecerá através da campanha do McDia Feliz.

“Para nós, do Instituto Ronald McDonald, é uma honra poder reabrir esse espaço no Hospital do GRAACC, que é referência no tratamento oncológico no Brasil. Agora, a unidade será dedicada aos pais para oferecer conforto, acolhimento e muito amor em um período tão desafiador. O espaço possui uma infraestrutura e atividades que tornam o tratamento e tempo de espera menos desgastantes. Com isso, trabalhamos diariamente com o propósito de impulsionar e promover um amanhã mais saudável e com maiores oportunidades para nossos pequenos”, destaca Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald, que ressalta a importância do programa no tratamento integral do câncer.

Com área de alimentação com copa, banheiro, espaços para tv e computadores, a unidade funcionará de segunda a sexta-feira das 6h às 22h, sábado e domingo das 7h às 19h.

“Estamos muito felizes de reabrir o nosso Espaço da Família. A jornada de tratamento do câncer infantil impacta todos que convivem com a criança e ter um local tranquilo, dentro do hospital, para que os pais possam recarregar as energias, comerem algo e descansarem, é primordial para a humanização do nosso atendimento. Assim, juntos, podemos continuar garantindo todas as chances de cura para os nossos pacientes, com qualidade de vida”, diz Tammy Allersdorfer, Superintendente de Desenvolvimento Institucional do GRAACC.

Oito unidades no Brasil

Coordenado no Brasil pelo Instituto Ronald McDonald, atualmente, o Programa Espaço da Família, que faz parte do sistema internacional Ronald McDonald House Charities (RMHC), está presente no país em outras 8 instituições nos estados de São Paulo, Brasília, Mato Grosso e Paraná, sendo elas: Hospital GRAACC (SP), Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (DF), Hospital Erasto Gaertner (PR), Hospital de Câncer de Mato Grosso (MT), Hospital de Amor (Barretos), Hospital GPACI (SP), Hospital do Itaci (SP) e Hospital Dr. Jesser Amarante (Joinville). No mundo, a RMHC conta com 269 unidades do Espaço da Família.

Em 2021, o Programa celebrou 10 anos de atividade no Brasil. Apenas em 2022, as unidades receberam mais de 13 mil visitas e foram servidos cerca de 3 mil lanches. Ao todo, o instituto investiu cerca de R600 mil na operação das unidades pelo país.

Ronald McDonald House Chatities (EUA)

A Ronald McDonald House Charities (RMHC) é um sistema beneficente global, sediada em Chicago, focado na saúde e bem-estar de crianças, jovens e suas famílias. Presente em mais de 62 países, sendo 14 da América Latina e Caribe. O Instituto Ronald McDonald faz parte da rede global, que celebra seus 50 anos em 2024.

O evento

Nesta quarta, 1º de novembro, a partir das 11h, haverá uma cerimônia de reabertura do Espaço da Família Ronald McDonald do Hospital do GRAACC com as presenças da Superintendente do Desenvolvimento Institucional do GRAACC, Tammy Allersdorfer, do CEO Dr. André Negrão, a Diretora Médica Assistencial Dra. Mônica Cypriano, da Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel, da Gerente de Programas, Inovação e Advocacy do Instituto Ronald, Danielle Basto, além dos representantes da RMHC: da CEO, Katie Fitzgerald, do COO, Rodney Jordan, da diretora de Operações das Américas, Mary Agnes Laguatan, e da Diretora associada de operações, Veronica Gloria.

As chances de cura

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, essa é a doença que mais mata na faixa etária de 1 a 19 anos no Brasil. A chance de sobrevivência média é estimada em 64%. Porém, esse percentual não é o mesmo em todas as regiões do país. Conforme o levantamento feito pelo INCA, enquanto as chances médias de sobrevivência nas regiões Sul são 75% e na região Sudeste são 70%, nas Região Centro-Oeste, Nordeste e Norte elas são 65%, 60% e 50% respectivamente.

“O nosso objetivo é alcançar as mesmas chances dos países com alta renda, que podem chegar em 80% de chances de cura. Ainda temos muito o que fazer para mudar essa realidade e parcerias como esta, com o GRAACC, fazem a diferença”, completa Bianca Provedel.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 24 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Estruturação de hospitais especializados, hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, capacitação de estudantes e profissionais de saúde, incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover disseminação de conhecimento sobre a causa, são algumas das frentes da organização. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas, acessando o link.

Sobre o Hospital do GRAACC

O Hospital do GRAACC é referência no tratamento do câncer infantojuvenil, principalmente em casos de maior complexidade. Possui parceria técnico-científica com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que possibilita, além de diagnosticar e tratar o câncer pediátrico, o desenvolvimento de ensino e pesquisa. É a primeira instituição do país, especializada em câncer pediátrico, a receber a acreditação da Joint Commission International (JCI), uma das organizações mais conceituadas do mundo na área de certificações em serviços de saúde. Por ano, o GRAACC atende cerca de 4 mil pacientes de todo o país e realiza mais de 33 mil consultas, além de 1,6 mil procedimentos cirúrgicos, 25 mil sessões de quimioterapia e radioterapia e cerca de 100 transplantes de medula óssea. Em mais de 30 anos de atividade, o ​Hospital do ​GRAACC elevou o patamar do tratamento do câncer infantojuvenil no Brasil, especialmente em casos de alta complexidade, com taxa média de 72% de cura, e investe constantemente em investigação genética para cada vez mais crianças e adolescentes com câncer possam ter um futuro pela frente.