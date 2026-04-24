Espírito Santo do Pinhal se destaca com vinho premiado entre os melhores do mundo

Rótulo produzido na cidade é eleito o melhor tinto do Brasil e reforça potencial da Serra da Mantiqueira

A cidade de Espírito Santo do Pinhal ganha destaque no cenário internacional após um de seus rótulos ser reconhecido entre os melhores vinhos do mundo em 2026. O vinho Paralelas Cabernet Franc 2024, da vinícola Casa Almeida Barreto, foi eleito o melhor vinho tinto do Brasil e incluído na seleção sul-americana do Guia Descorchados, uma das mais importantes publicações do setor.

O reconhecimento reforça o crescimento da vitivinicultura paulista e consolida a região da Serra da Mantiqueira como um dos principais polos produtores da América do Sul. Os vinhos produzidos na região são conhecidos pela qualidade, frescor e identidade, resultado das condições climáticas e do manejo diferenciado das uvas.

Outro destaque paulista foi a vinícola Casa Soncini, de Itaí, que conquistou medalha de ouro em uma competição internacional realizada em Cannes, na França, com o rótulo Syrah Rosé 2024.

As vinícolas premiadas fazem parte do Guia Rotas dos Vinhos de São Paulo, iniciativa que reúne dezenas de atrativos e fortalece o turismo e a economia nas regiões produtoras do estado.

Os resultados evidenciam o avanço da produção de vinhos em São Paulo e o reconhecimento internacional da qualidade dos rótulos brasileiros, colocando cidades como Espírito Santo do Pinhal em posição de destaque no cenário vitivinícola.

Fonte: Agência SP

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