Profissionais dos PSFs recebem treinamento voltado à saúde mental

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-feira, 13 de maio, uma série de capacitações voltadas aos profissionais dos Programas de Saúde da Família (PSFs), com foco no fortalecimento do atendimento em saúde mental na rede municipal.

O primeiro encontro foi realizado no PSF Benedito Alves Barbosa, primeira unidade a receber a formação. A proposta é levar a capacitação gradativamente para todos os PSFs do município, ampliando o preparo das equipes para acolher, identificar e orientar pacientes com demandas relacionadas à saúde mental.

A atividade foi conduzida pela psicóloga do CAPS, Caroline Decreci, e pela psicóloga do PSF Popular, Aline Aparecida Alves de Azevedo, que abordaram a importância da saúde mental dentro da Atenção Primária e o papel de cada profissional no cuidado integral aos pacientes.

Durante a capacitação, foram discutidos temas como escuta qualificada, acolhimento, identificação de sinais e encaminhamento adequado de cada caso. As profissionais também apresentaram o fluxograma desenvolvido pelos psicólogos da rede municipal, explicando o funcionamento dos serviços e os atendimentos oferecidos conforme os diferentes níveis de complexidade.

A iniciativa busca fortalecer a atuação das equipes dos PSFs, oferecendo mais preparo e segurança aos profissionais para compreender as necessidades de cada paciente e, a partir disso, realizar o encaminhamento correto dentro da rede municipal de atendimento, garantindo um cuidado mais humanizado e eficiente.

A Secretária Municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, destacou a importância da ação. “Estamos iniciando um trabalho muito importante de capacitação das nossas equipes da Atenção Primária. A ideia é que todas as unidades de saúde recebam esse treinamento, fortalecendo cada vez mais o atendimento oferecido à população”, afirmou.

O próximo encontro da capacitação acontece no dia 19 de maio, na unidade de saúde do bairro Bela Vista, dando continuidade ao cronograma de treinamentos promovido pela Secretaria Municipal de Saúde.