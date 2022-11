Esporte, confraternização e solidariedade darão o tom da 18ª edição da Noblu 5 Hours Bike Day no Vitória Hotel Concept Campinas

Principal evento de spinning da região acontece no dia 3 de dezembro no heliponto do Vitória Hotel Concept Campinas

Campinas, 1º de novembro de 2022 – Considerado o maio evento de spinning indoor da região de Campinas, o Noblu 5 Hours Bike Day de 2022 já tem data confirmada. A 18ª edição acontecerá no dia 3 de novembro, no heliponto do Vitória Hotel Concept Campinas, das 15 às 20h, além de diversas atividades no Centro de Convenções do hotel. Neste ano, serão seis horas de pedal, com capacidade para 70 participantes por aula. As inscrições serão abertas nesta quarta-feira, dia 26.

O Noblu 5 Hours Bike Day tem como proposta oferecer atividades física, relacionamento entre os participantes, entretenimento e a chance de acompanhar o pôr do sol em um dos pontos mais altos da cidade, onde está localizado o heliponto do hotel. Além de tudo isso, desenvolve um papel social. No, no ato do cadastramento o participante é obrigado a levar um brinquedo, o qual será doado ao Grupo Primavera.

Desde a primeira edição o spinning foi o esporte escolhido pelos organizadores, por ser uma das aulas mais concorridas nas academias. Trata-se de uma atividade na qual o participante queima entre 500 e 700 calorias em uma hora de aula, além de fortalecer a musculatura e aumentar a resistência cardiovascular e respiratória.

Eduardo Porto, diretor de marketing e vendas da Rede Vitória Hotéis, conta que a Rede Vitória Hotéis tem uma ligação forte com a promoção de atividades esportivas e a qualidade de vida de seu público, seja oferecendo espaços para a prática de atividades ou no tocante à alimentação, através de seus restaurantes com comidas na linha natural e saudável.

O evento terá duração oito horas – das 15h às 20h, com seis aulas de 45 minutos cada -, comandadas por professores da Spinning Soul, responsável pela organização técnica desta edição,

O Noblu 5 Hours Bike Day não ficará restrito apenas às aulas. A Rede Vitória Hotéis e a Noblu Sports, organizadoras e realizadoras do evento, estão preparando uma série de atrações extras e comidas para os participantes curtirem um dia especial. No centro de convenções do hotel, um DJ fará a animação.

O ingresso está sendo vendido pelo site www.Noblu.com.br, com valor de R$ 150,00 por pessoa, com direito a uma hora do pedal, kit com camiseta e participação nas demais atrações dentro do hotel.