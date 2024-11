Estação Cultura recebe o Mercado Místico e o Festival de Comidas do Mundo nos dias 9 e 10 de novembro

A Estação Cultura de Campinas recebe nos dias 9 e 10 de novembro, o Mercado Místico, última edição do ano na cidade. Desta vez, será acompanhado pelo Festival de Comidas do Mundo que desembarca pela primeira vez na cidade. Os dois eventos ocorrem no sábado e domingo, das 10h às 20h, com entrada e estacionamento gratuitos.

Esta edição contará com mais de 60 expositores voltados ao segmento de bem estar, esotérico e místico e mais de 200 opções de gastronomia do mundo, entre doces e salgados. Para as crianças haverá um espaço kids e os bichinhos de estimação também são bem-vindos.

“O Mercado Místico já é muito aguardado na cidade, o evento ocorre pelo menos duas vezes ao ano na cidade. Já o Festival de Comida do Mundo fará sua estreia em Campinas. Ele já faz muito sucesso em São Paulo e temos certeza que as pessoas vão adorar a variedade gastronômica”, conta o idealizador Marcio Carneiro Alvarez.

O que encontrar no Mercado Místico?

Os fãs do mundo místico e esotérico vão se encantar com a variedade de kits místicos, varinhas mágicas, bastões, pedras e cristais, incensos, orgonites, velas, gnomos, fadas, difusores, oráculos, baralhos de tarot, livros e diários, rapés, produtos wicca.

Na área de autocuidado e bem-estar haverá expositores de sabonetes, cremes hidratantes, shampoo e condicionadores, sprays energéticos, óleos essenciais, perfumes, aromatizadores, água para lençóis e termais, banhos naturais, escalda pés, chás, sais de banhos, tinturas fitoterápicas, cacau ritualístico, perfumes, homespray.

Para quem deseja produtos na área de decoração haverá luminárias, imagens religiosas, taças, quadros, incensários, mandalas, móbiles. Dentre a linha de acessórios haverá pedras e cristais, prata, japamalas, anéis, gargantilhas, pulseiras e outros. E a moda chega trazendo opções indiana, xamânica, medieval, mística e roupas para yoga.

Para os fãs de tatuagem haverá Flash Tattoo e Tattoo de Henna.

Nesta edição, 20 oraculistas estarão presentes com opções de leitura de mãos, vidência dos olhos, bola de cristal, baralho cigano, vidas passadas, dadomancia, oráculo das conchas, borra de café, radiestesia, runas, tarot cósmico, tarot egípcio, búzios, entre outros.

O público poderá participar da Cerimônia do Cacau, com a terapeuta Elaine Lima. O Cacau é considerado um fruto ancestral e com poderes curativos. Na cerimônia do cacau, também conhecida por muitos como ritual, o fruto é utilizado como ferramenta de conexão espiritual e auto exploração.

E dentre as vivências será possível participar do benzimento e abertura de caminhos em 2025, da Cris Meinberg.

Limpeza Xamânica Gratuita (para pessoas e pets)

A limpeza xamânica é realizada pelo Espaço Cyda Godoy, fundado por Cyda Godoy, uma mãe de santo que dedicou 30 anos em curas herbais e práticas espirituais, que atualmente é guiado pela sua filha, Nadyja, que continua trazendo soluções ancestrais para problemas modernos, cuidando de saúde, bem-estar emocional, questões espirituais, financeiras e relacionamentos.

A limpeza acontece em um antigo vagão de trem, com atendimento de grupos de até 08 pessoas por vez.

Durante os dois dias haverá 10 palestras, 14 facilitadores de vivências e duas oficinas, sendo uma de Dança Cigana Brasileira e outra Dança Cigana Indiana. Serão 33 apresentações artísticas de música, grupos de dança e danças solo.

Explosão de sabores no Festival de Comidas do Mundo

Pela primeira vez em Campinas, o Festival Comidas do Mundo garante uma viagem gastronômica com sabores autênticos, tradicionais, de 22 nacionalidades de todos os continentes. Serão mais de 200 opções entre doces e salgados. Do picadilo à habanera cubano ao clássico fish and chips britânico, passando pela saborosa paella valenciana e do festejado bowl vegano e tradicional do Nepal, o evento promete uma explosão de sabores para todos os gostos.

A diversidade brasileira poderá ser conferida nos pastéis, na coxinha, no acarajé, no baião de dois, no cuscuz paulista, entre outros pratos que mostram a riqueza dos ingredientes de diferentes regiões.

Nas opções de doces, o cardápio servirá coxinhas recheadas com morango e ninho, além de quitutes portugueses, árabes, italianos, entre outros.

Para os fãs da cerveja artesanal, os visitantes poderão desfrutar de diversos estilos de chope artesanal, selecionados cuidadosamente para agradar aos variados paladares, como Pilsen, Weiss, Red Ale, Black Caramelo, entre outros. Já para quem gosta de sabores mais suaves e adocicados, as opções são o chope de vinho, morango, pêssego etc.

“Haverá opções para todos os gostos e bolsos. Nos dois dias do evento será possível fazer um passeio gastronômico por várias partes do mundo”, destaca Marcio.

Serviço

Evento: Mercado Místico e Festival de Comidas do Mundo na Estação Cultura

Quando: 9 e 10 de novembro (sábado e domingo)

Horário: 10 às 20h

Local: Estação Cultura de Campinas – Praça Mal Floriano Peixoto s/n

Entrada e Estacionamento Gratuitos

Estacionamento: Rua Francisco Teodoro, 1050, Vila Industrial

Evento Petfriendly

Consulta com oraculistas: A partir de R$ 60,00

Confira a programação completa:

Palestras sábado – 9 de novembro

13h30 – Espaço Cyda Godoy – o poder dos 04 elementos na sua vida

14h40 – Tais Dolangelo – Como suas Crenças Limitam a Vivência da sua Essência Divina

15h50 – Luciane dos Reis – Posturas Sistêmicas e o Sucesso nos Relacionamentos

16h55 – Dárcio Carvalho Borges – Ayahuasca – A Professora de Vida

18h00 – Marcelo Alban – Culto a Ori, Prosperidade Através da sua Ancestralidade

Palestras Domingo – 10 de novembro

13h – Angelica Lino – Como Será o seu 2025 Segundo as Cartas do Tarot

14h00 – Espaço Cyda Godoy – Ritual Abre Caminhos Com Poder das Ervas

15h00 – Ricardo Huggin – Abrindo a Intuição

16h00 – Lavinia Silveira – Cristais para Proteção e como Ativá-Los

17h10 – Iyá Vanju – As Prosperidades de Exu, Ogum e Oxóssi Através de Suas Ervas

Vivências Sábado – 9 de novembro

11h45 – Deborah Fessel – O Desafio da Presença Online e as Tendências de Comunicação Para o Ambiente Oracular

12h35 – Kessie Bianco – O poder das Flores pode Curar a sua Vida

13h50 – Andreia Ramalho – Do Caos a Clareza: O Tarot e o Baralho Cigano Como Guia Para Sua Melhor Versão

15h00 – Cris Meinberg – Abertura de Caminhos em 2025

16h30 – Elaine Lima Terapeuta – Cerimônia do Cacau – Reconectando Nossas Raízes com Nossa Essência Interior

17h30 – Luciane dos Reiss – Constelação Familiar e o Meu Lugar de Força

18h45 – Dárcio Carvalho Borges – FARMÁCIA VERDE

Vivências Domingo – 10 de novembro

11h15 – Cigano Renan – Meditação para Equilíbrio Dos Chakras

12h30 – Tati Sebenello – Ritual de Cura da Criança Interior

13h45 – Nanda Sevulski – Ayahuasca e Alquimia Interior: Redescobrindo a Medicina da Alma

15h00 – Bruxedo – Urban Magick – Como Praticar a Bruxaria em Tempos Modernos

16h15 – Lamparina Tarot – Descubra seu Arcano Pessoal: Revelando a Energia da Sua Essência

17h40 – Vivi Pettersen e Adriana Borges – Astrologia e Hipnose para Prosperidade Para o Ano De 2025

19h – Cleber Witchker – Conectando com a Energia De Prosperidade de Oxum

Apresentações no palco

Sábado 09/11

Domingo 10/11

