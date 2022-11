Estado de São Paulo é campeão da edição nacional das Paralímpiadas Escolares 2022 pela 7ª vez consecutiva

_São Paulo é campeão pela 10º vez desde a primeira edição dos

jogos. Premiação aconteceu na cerimônia de encerramento da fase

nacional na capital paulista_

O Estado de São Paulo foi campeão na edição nacional das

Paralímpiadas Escolares na última sexta, 25. O evento aconteceu desde

o dia 23 e o anúncio foi realizado durante a cerimônia de encerramento

no Centro de Treinamento Paralímpico.

A competição contou com mais de 1,3 mil atletas com deficiência em

idade escolar que participaram em 14 modalidades: atletismo, badminton,

basquete em cadeira de rodas (formato 3×3), bocha, futebol de cegos,

futebol PC, goalball, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa,

tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado, com a estreia do

halterofilismo na competição.

A delegação de SP foi a maior da história das Paralímpiadas, formada

por 272 integrantes, sendo: 192 alunos, participando de todas as

modalidades e 80 professores. SP conquistou o título de primeira

colocada na classificação geral, com 594 pontos, à frente de Santa

Catarina e Pará. Os jogos visam a inclusão e buscam estimular a

participação das crianças e adolescentes com deficiência de todo o

país.

Os atletas que competiram foram selecionados nos Jogos Escolares do

Estado de São Paulo (JEESP), ação realizada pelo Governo de São

Paulo, por meio das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, Esportes, Educação e o Centro Paula Souza. Com o

objetivo de promover a prática esportiva, o intercâmbio entre os

alunos, o JEESP recebeu inscrições de cerca de 450 alunos com

deficiência oriundos de 68 municípios.

De acordo com a Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência no

estado de São Paulo há mais de 200 mil crianças com deficiência até

14 anos.