Estiva Gerbi tem programação de natal para o mês inteiro

Os eventos serão durante todo o mês de dezembro, na Praça Central

Em parceria com a Secretaria especial da cultura, Ministério do turismo e do Governo Federal, a prefeitura de Estiva Gerbi preparou um calendário de eventos de natal para todo os mês de dezembro.

Serão diversas atrações durante o mês. Ao final do ano, o show da virada será com a apresentação de Edu Ramos e Banda.