Estudantes do curso de Meio Ambiente da ETEC fazem visita técnica à ETA

Na última sexta-feira (1º), o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim promoveu uma visita técnica de alunos do ensino médio integrado ao técnico de Meio Ambiente da Etec ‘Pedro Ferreira Alves’ à ETA (Estação de Tratamento de Água). A visita integrou o conhecimento teórico das disciplinas trabalhadas em sala de aula com a prática desenvolvida na estação.

Ao longo do percurso, os 32 estudantes puderam conhecer as instalações e os processos físico-químicos envolvidos no tratamento de água para o abastecimento da população. Atualmente, a estação abastece 100% da área urbana do município com uma produção de 520 litros por segundo.

A visitação à Estação de Tratamento do Saae está aberta e pode ser agendada através de protocolo online disponível no site da autarquia. Além da Etec, alunos da rede fundamental de ensino, de instituições públicas e particulares, e estudantes universitários já foram conhecer na prática a complexidade e responsabilidade do trabalho realizado na estação e a importância do consumo consciente e economia de água no dia a dia.