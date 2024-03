Evento de Encerramento do Mês da Mulher Celebra Trajetória Empreendedora na Câmara Municipal de Jaguariúna

No próximo dia 27 de março, a partir das 18h30, a Câmara Municipal de Jaguariúna encerrará as comemorações do mês da mulher com um evento especial aberto à população. Sob os holofotes estará a história inspiradora de sucesso da empreendedora Clara Vogt, CEO da rede A Legítima Super 10.

O evento, promovido pela Câmara Municipal, proporcionará uma oportunidade única para os cidadãos de Jaguariúna e região conhecerem de perto a jornada empreendedora de Clara Vogt, que foi convidada pelo Vereador Silva para esse evento. Desde a fundação de sua primeira loja em Jaguariúna até sua expansão para outras localidades, Vogt se tornou um ícone de sucesso e inspiração para empreendedores locais.

Com uma carreira marcada por desafios e superações, Clara Vogt compartilhará sua expertise, insights e lições aprendidas ao longo de sua trajetória. Seu testemunho promete inspirar não apenas mulheres, mas também homens que buscam trilhar o caminho do empreendedorismo e da realização profissional.

Venha fazer parte deste momento inspirador e celebrar o poder e a resiliência das mulheres empreendedoras!