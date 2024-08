Evento de turismo reúne cerca de 50 guias e empresários do setor em Holambra

A Prefeitura de Holambra, por meio do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, e o Consórcio do Circuito das Águas Paulista promoveram entre os dias 13 e 14 de agosto, uma atividade de familiarização, em que agentes de viagens da região foram convidados a conhecer os produtos e serviços turísticos da Cidade das Flores. A iniciativa contou ainda com uma rodada de negócios, realizada no Villa de Holanda Parque Hotel. A ação reuniu cerca de 50 pessoas, entre empresários e guias de turismo, e teve como finalidades criar conexões para a geração de novos negócios.