Ex-jogador de futsal Lenísio Teixeira fará palestra em Artur Nogueira

Lenísio é considerado o segundo melhor do mundo, e compartilhará experiências na próxima terça (23), a partir das 15h, no Ginásio Maurício Sia

Artur Nogueira receberá uma das maiores referências de futsal do país na próxima terça-feira (23). O atleta Lenísio Teixeira Júnior compartilhará experiências vividas através de uma palestra, ampliando assim, a cultura esportiva do município.

O evento faz parte do Circuito Sesc de Esportes oferecido pelo Sesc Campinas, e conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude.

Aberta ao público, a palestra terá início às 15h e será sediada no Ginásio Maurício Sia. Além do ex-jogador, o Sesc trará também um professor para auxiliar nas dinâmicas e atividades práticas.

O secretário de Esporte Caio Rodrigues destacou a importância do evento para o município. “É muito gratificante receber esse tipo de palestra aqui em nosso município. Com certeza, os participantes serão muito beneficiados com as histórias de um jogador de referência”, conclui.

CIRCUITO SESC

O Circuito Sesc de Esportes é uma ação que leva atletas de referência aos municípios, buscando aproximar estudantes ou praticantes da modalidade do atleta específico, proporcionando experiências práticas aos participantes.

LENÍSIO É REFERÊNCIA

O ex-jogador Lenísio Teixeira Júnior é pentacampeão da Liga Brasileira de Futsal, na qual foi artilheiro por cinco edições – 1997, 2000, 2001, 2002 e 2009.

Além de ter atuado na Seleção Brasileira de Futsal, também defendeu os times de ElPozo e Polaris, na Espanha. Foi Eleito o melhor jogador da Liga Espanhola de Futsal por três vezes: 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005.

Hoje ele é considerado o segundo melhor jogador do mundo.