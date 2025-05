ABERTURA DOS JOGOS DESPORTIVOS DO CIRCUITO DAS ÁGUAS SERÁ SÁBADO NO AZULÃO

Acontece neste sábado, dia 24, a partir das 08h, no Ginásio Azulão, a solenidade de abertura dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista.

Estarão presentes autoridades e representantes das delegações das 9 cidades que compõem o CICAP (Jaguariúna, Holambra, Pedreira, Amparo, Serra Negra, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Águas de Lindóia e Socorro).

De acordo com a programação, a cerimônia terá o desfile das 9 delegações com as bandeiras dos respectivos municípios, fala das autoridades, juramento do atleta e apresentações de ginásticas de Jaguariúna, Amparo, Socorro e Holambra.

O troféu dos Jogos Desportivos leva o nome de “Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos – Lebrão”, ex-secretário de esportes de Jaguariúna e ex-presidente da Câmara Técnica de Esportes do Circuito das Águas Paulista.

Os Jogos são disputados de maio a outubro obedecendo o seguinte calendário:

1° etapa (abertura) – Jaguariúna (24 e 25 de maio)

2ª etapa – Holambra (28 e 29 de junho)

3ª etapa – Lindoia (30 e 31 de agosto)

Semifinais – Amparo (27 e 28 de setembro)

Finais – Pedreira (18 e 19 de outubro)

Confira os primeiros compromissos das equipes jaguariunenses:

Sábado, dia 24

Jaguar Tênis Clube, 11h, Vôlei Feminino sub-17; Jaguariúna x Serra Negra

Azulão, 9h, Vôlei Masculino sub-17, Jaguariúna x Pedreira

15h30, Futsal Masculino sub-14, Jaguariúna x Amparo

16h10, Futsal Masculino sub12, Jaguariúna x Amparo

Domingo, dia 25

Campo Azulão, 8h, Futebol Masculino sub-13; Jaguariúna x Serra Negra

9h05, Futebol Masculino sub-15, Jaguariúna x Serra Negra

Ginásio Azulão, 8h, Futsal Feminino sub-17; Jaguariúna x Amparo

9h40, Basquete Masculino sub-17, Jaguariúna x Pedreira