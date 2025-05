PM prende homens por violência doméstica e estupro de vulnerável em Mogi Guaçu

Ocorrências distintas foram registradas nos dias 14 e 15 de maio nos bairros Santa Terezinha e Jacira

A Polícia Militar de Mogi Guaçu efetuou duas prisões em flagrante nos dias 14 e 15 de maio, relacionadas a crimes graves. Os casos ocorreram nos bairros Jardim Santa Terezinha e Jardim Jacira, envolvendo violência doméstica e estupro de vulnerável.

Na noite de quarta-feira (14), os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Santa Terezinha. No local, uma mulher foi encontrada com lesões no rosto provocadas por seu ex-companheiro, que não aceita o fim do relacionamento. Uma criança de apenas 3 anos também foi ferida após ser atingida por um capacete lançado pelo agressor.

A vítima e a criança foram encaminhadas ao Pronto Atendimento e, após receberem cuidados médicos, foram liberadas. O autor, identificado apenas como C., estava embriagado e foi localizado na calçada da residência. Ele foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

Já na manhã de quinta-feira (15), durante patrulhamento no Jardim Jacira, policiais suspeitaram da atitude de um motorista que desviou o rosto ao avistar a viatura. Na abordagem, o homem, identificado como C.M.N., afirmou que acreditava estar sendo procurado. Após consulta criminal, foi confirmado um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de estupro de vulnerável, com pena de 14 anos a cumprir.

Ambas as ocorrências foram apresentadas na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. Os detidos seguem à disposição da Justiça.