Exame de DNA da pequena Isis Helena é positivo

Saiu o resultado de DNA feito da ossada da pequena Isis Helena, e é positivo. O corpo encontrado enterrado no bairro duas pontes é mesmo da criança. Muitos rumores foram espalhados que o corpo não seria da criança, mas felizmente esse anjo poderá ter paz agora.

A promotora de Justiça Patrícia Taliatelli Barsottini emitiu uma nota oficial sobre o Caso Isis emitida pelo Ministério Público de São Paulo.

Leia na integra a nota.

Tramita no Poder Judiciário ação penal contra JENNIFER NATÁLIA PEDRO pela prática do delito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra sua filha, a bebê Isís Helena Rosa Schotem.

Verificou-se a veiculação de várias fake news na rede mundial de computadores e até mesmo na mídia falada e escrita, afirmando que os restos mortais localizados pela Polícia Civil não pertencem a Isís Helena.

A investigação, muito bem conduzida pela Polícia Civil, não deixava dúvidas de que o cadáver localizado pertencia à criança Isís Helena. E, a respaldar essa assertiva, hoje aportou aos autos o exame de DNA dos restos mortais, comprovando que pertencem a Isís Helena, corroborando os demais elementos de investigação já adunados aos autos.

Ressalte-se que estão sendo analisadas eventuais providências a serem adotadas contra os propagadores de mencionadas fake news.

O Ministério Público local pediu também a quebra do sigilo do processo que envolve todo o “Caso Isís Helena”. A promotora de justiça Patrícia Tailatelli Barsottini entendeu que o grande número de fake news espalhadas nos últimos tempos tem atrapalhado o andamento do processo.