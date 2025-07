Treino de Jade Picon faz dela sinônimo de bem-estar

Com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, Jade Picon não é apenas um rosto bonito nas redes sociais. Ela é um dos grandes nomes do mercado de influenciadores que unem moda, beleza e bem-estar em uma rotina que inspira milhares de brasileiros.

Aos 23 anos, a empresária e atriz mantém os treinos em dia, mesmo durante viagens e compromissos pessoais. O esforço é visível nas fotos publicadas, principalmente aquelas em que veste roupas de academina feminina e biquínis, exibindo um abdômen trincado e definido.

O “tanquinho” de Jade é assunto recorrente entre fãs e curiosos, mas, segundo profissionais da área, é resultado do compromisso que a influenciadora mantém com os treinos e uma alimentação balanceada. Em entrevistas, Jade já mencionou que segue uma dieta específica desde a adolescência, o que certamente contribuiu para conquistar o shape que tem hoje.

Como são os treinos de Jade Picon?

Em entrevista à imprensa, Jade explicou que treina desde 2018, quando tinha 17 anos, e que sua rotina inclui exercícios de musculação e atividades aeróbicas, como futvôlei.

Segundo o personal trainer da influenciadora, Ricardo Lapa, o principal objetivo dos treinos é alcançar uma definição muscular clara, com baixa gordura corporal, mantendo um aspecto atlético e slim.

Com esse foco em mente, Ricardo aplica seu método exclusivo, o Lapa Team, já adotado por outras celebridades, como Bruna Griphao, Rachel Apollonio e Mari Saad. O método é estruturado de forma que, em um dia, Jade foque em exercícios para as pernas, e no dia seguinte, nos braços.

No entanto, todos os treinos incluem exercícios abdominais e aeróbicos para otimizar a queima de gordura. Um fato destacado pelo personal é que Jade realiza de 250 a 300 abdominais diariamente, além de 12 minutos de exercícios aeróbicos.

Nas redes sociais, Jade compartilha não apenas seus looks de treino, com top fitness e shorts ou calça, mas também exercícios realizados no dia. Independente de onde esteja, viajando ou em casa, a influenciadora mantém sua rotina e incentiva seus seguidores a fazerem o mesmo.

Alimentação da influenciadora

Jade também não abre mão de uma boa alimentação. Esse equilíbrio é a receita da influenciadora para um abdômen definido e músculos torneados.

Em entrevista à imprensa, a empresária detalhou quais são seus alimentos favoritos e o que não inclui em sua rotina. Afirmando não seguir uma dieta específica, pois a ideia de obrigação acaba se tornando uma frustração em muitos momentos, ela explica que mantém um cardápio baseado em experiências anteriores, para garantir que coma o que gosta no dia a dia, sempre com o apoio de um profissional da nutrição.

Sua principal fonte de proteína são peixes e frutos do mar. Apesar disso, suas refeições, na maior parte do tempo, são veganas, pois ela própria costuma cozinhar e quase sempre opta por saladas e proteínas vegetais.

No que diz respeito aos alimentos que evita, Jade enfatiza que não consome carne vermelha e frango. Também busca reduzir ao máximo o consumo de produtos à base de farinha, como pão, macarrão e outras fontes de carboidratos.