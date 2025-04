Exército Brasileiro realiza treinamento de tropas em Santo Antônio de Posse

Santo Antônio de Posse receberá, entre os dias 26 e 29 de abril, uma operação de adestramento militar promovida pelo 28º Batalhão de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro. A atividade integra a fase de Operações do Estágio de Operações Urbanas voltado para sargentos, sob a coordenação do Centro de Instrução de Operações Urbanas.

O treinamento contará com o uso de blindados e munições de simulação, e ocorrerá em diferentes pontos do município, incluindo os bairros Ressaca, o entorno da antiga Santa Casa de Misericórdia no Centro, além de vias nos bairros Bela Vista e Cidade Jardim.

Como parte da programação, no dia 28 de abril, das 9h às 11h, haverá uma exposição de viaturas militares do Exército aberta ao público, oferecendo à população a oportunidade de conhecer de perto os equipamentos utilizados pelas Forças Armadas.

A operação conta com o apoio da Prefeitura de Santo Antônio de Posse e da Guarda Municipal, por meio da Secretaria de Segurança Pública, garantindo segurança e suporte logístico durante as atividades.

A população é orientada a seguir as instruções de segurança e respeitar os bloqueios temporários que possam ocorrer nas áreas de treinamento. É importante ressaltar que os moradores não precisam se assustar com a presença de militares, veículos blindados ou sons simulados de disparos durante o período do treinamento. Trata-se de uma atividade previamente planejada e autorizada, com todas as medidas de segurança adotadas para garantir a tranquilidade dos moradores. O Exército reforça que não há qualquer risco à população e agradece a compreensão de todos.