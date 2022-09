Expoflora supera expectativa e recebe a visita de cerca de 260 mil visitantes

_A retomada do evento, após dois anos suspensa devido à pandemia da

covid-19, registra número de visitantes acima da previsão inicial de

240 mil visitantes._

Superando as expectativas, a 39ª edição da Expoflora, maior

exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, terminou

nesse domingo (25) com o total de 258.915 pessoas que circularam no

parque entre os dias 2 e 25 de setembro (sexta a domingo e nos dias 7 e

8), nos 14 dias do evento. Suspensa por dois anos em razão da pandemia

da covid-19, a Expoflora previa, nesta retomada, receber cerca de 240

mil visitantes. O evento movimentou cerca de R$ 200 milhões, em

diversos segmentos da economia regional – principalmente hotelaria e

restaurantes -, beneficiando municípios situados em um raio de 180

quilômetros do parque localizado em Holambra, no interior de São

Paulo.

Natal de Holambra

O Parque da Expoflora – de 250 mil m² – já começa a ser preparado

para o Natal de Holambra, que acontecerá entre os dias 25 de novembro e

18 de dezembro, somente nos fins de semana, sendo às sextas-feiras e

sábados das 16h à meia-noite e, aos domingos, das 16h às 23h. Os

ingressos, com 50% de desconto (R$ 40,00 – preço único), estão sendo

vendidos no site www.ingressorapido.com.br até a próxima sexta-feira,

dia 30 de setembro. Para as compras entre os dias 1º de outubro e 16 de

novembro o valor promocional será de R$ 60,00. Nos dias do evento, o

ingresso custará R$ 80,00.

Para a compra antecipada para grupos de, no mínimo, 15 pessoas, as

vendas são feitas exclusivamente pela Central de Reservas pelos

telefones (19) 3802-1499/ 98115-1294 /98114-9783 / 98168-3600 ou pelos

e-mails reservas@expoflora.com.br, centraldereservas@expoflora.com.br ou

laercio@expoflora.com.br. O atendimento acontece de 2ª a 6ª feira, das

7h às 17h. Para o evento de Natal, o Parque da Expoflora terá suas

árvores e as fachadas com arquitetura holandesa iluminadas com cerca de

250 mil microlâmpadas de led e os espaços decorados com motivos e

personagens natalinos. A decoração temática, com pórtico de entrada

ladeado por moinhos holandeses, contará com os ambientes da Fábrica de

Brinquedos, do Vale Nevado, da Casa dos Doces, do Presépio, do Parque

dos Duendes e do Jardim das Bolas Gigantes, destacados por iluminação

cênica. Na área externa, árvores ne Natal de diferentes tipos e

tamanhos, além de bengalas de doces, bonecos de neve, pacotes de

presentes, cogumelos mágicos e painéis instagramáveis.

Os turistas poderão aproveitar para realizar as suas compras nas lojas

de artigos de decoração, que disponibilizarão guirlandas, árvores de

Natal, velas, cordões de LED e laços, além de souvenires e presentes.

Na Mostra “Jardins em Festa”, os decoradores e designers de interiores

oferecerão sugestões sobre como preparar os ambientes externos

(jardins, quintais, espaço gourmet e áreas de lazer) e internos (mesas

decorativas) para as festas de fim de ano.