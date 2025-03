Expoguaçu 2025: Organização Avalia Possibilidades para a Realização do Evento

A organização da Expoguaçu divulgou um comunicado oficial informando que, até o momento, não há uma definição sobre a realização do evento em 2025. A equipe responsável explicou que os custos para manter a qualidade da festa aumentaram significativamente, especialmente os cachês dos artistas, e que todas as possibilidades estão sendo analisadas. Confira o comunicado na íntegra:

COMUNICADO OFICIAL – EXPOGUAÇU 2025

Prezados amigos, parceiros e público da Expoguaçu,

Sabemos que muitos aguardam ansiosamente por informações sobre a Expoguaçu, tradicionalmente realizada em abril. No entanto, devido ao cenário atual, ainda não temos uma definição sobre a realização do evento em 2025 e, caso ocorra, em qual mês será realizado.

Nos últimos anos, temos enfrentado desafios cada vez maiores para manter a qualidade do evento, especialmente devido ao aumento expressivo dos cachês dos artistas. Para 2025, os valores cresceram de forma significativa em comparação aos anos anteriores, tornando inviável a realização da festa nos moldes que sempre prezamos – acessível e sustentável financeiramente.

Ressaltamos que a Expoguaçu sempre foi um evento particular, realizado com recursos próprios e organizado com muito esforço por nossa equipe e parceiros. Estamos avaliando todas as possibilidades com muita responsabilidade e, assim que tivermos uma definição, comunicaremos oficialmente.

Agradecemos imensamente a todos que fazem parte dessa história – patrocinadores, comerciantes, parceiros e, principalmente, o público que sempre prestigiou a festa. Nosso agradecimento especial à Prefeitura de Mogi Guaçu e aos clientes de camarotes corporativos, que têm sido fundamentais ao longo dos anos. Seguimos atentos às possibilidades e com a esperança de retomar essa tradição no momento oportuno.

Atenciosamente,

Equipe Organizadora da Expoguaçu

A Expoguaçu é um evento tradicional que reúne milhares de pessoas em Mogi Guaçu, contando com grandes atrações musicais e estrutura voltada ao entretenimento. A organização seguirá avaliando alternativas e divulgará novas informações assim que houver uma decisão oficial.