Exposição fotográfica chega à Biblioteca Municipal em fevereiro

Crédito: Divulgação

“Imagens da Campinas de 1880 aos dias atuais” mostra as mudanças urbanísticas ocorridas na região central da cidade

A Biblioteca Municipal Prof. Manoel Ernesto Zink recebe a exposição fotográfica “Imagens da Campinas de 1880 aos dias atuais” do dia 1º à 19 de fevereiro, das 9h às 16h. O projeto foi contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas.

O público que não teve a oportunidade de visitar a primeira mostra no Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas, em 2023, tem agora a chance de conhecer projeto das artistas visuais Regina Rocha Pitta e Márcia Piccin sobre as mudanças urbanísticas relevantes ocorridas na região central da cidade nos seus 250 anos de fundação.

A mostra das imagens conta com fichas técnicas com informações detalhadas sobre os locais retratados. As fotografias dos séculos 19 e 20 foram obtidas a partir de pesquisa de Rocha Pitta e Piccin nos acervos do MIS e do Centro de Memória da Universidade Estadual de Campinas. Já as imagens que mostram aqueles espaços na atualidade foram feitas pelas artistas entre julho e setembro de 2023. A ideia de levar a exposição para a Biblioteca tem como objetivo de expandir a pesquisa sobre a história da cidade para o maior número possível de pessoas. “E nada melhor do que uma biblioteca, local em que normalmente o público vai buscar informação”, conclui Rocha Pitta.

Projeto “Imagens da Campinas de 1880 aos dias atuais”

O projeto visa provocar a reflexão da sociedade sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural a partir da exposição de fotografias do século 19 até os dias de hoje. As artistas visuais procuram fazer um paralelo entre imagens antigas e as que fizeram entre julho e setembro de 2023 da região central. Elas ressaltam ao utilizar imagens antigas e novas, a relevância e importância da fotografia como registro oficial da história, como fonte de pesquisa que permite a interpretação da história social de uma cidade, de um país, ampliando o diálogo e a reflexão sobre a memória, a história, a cultura e outras questões que envolvem o patrimônio histórico e cultural por meio da fotografia.

Serviço:

Exposição “Imagens da Campinas de 1880 aos dias atuais”

Data: de 1º a 19 de fevereiro de 2024

Horário: Segunda a sexta-feira das 9h às 16h

Local: Biblioteca Municipal Prof. Manoel Ernesto Zink

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1633 – atrás da Prefeitura

Entrada gratuita e sem restrição de idade