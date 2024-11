EXPOSIÇÃO ‘MULHERES’ CELEBRA A ARTE CONTEMPORÂNEA EM JAGUARIÚNA

O Centro Cultural de Jaguariúna recebe, nesta sexta (22) e sábado (23), a exposição de arte contemporânea “Mulheres”, do artista Ever San Laurenzo. Com entrada gratuita, o evento oferece uma imersão nas reflexões e sensibilidades do artista sobre a figura feminina e seu papel na sociedade contemporânea.

A exposição estará aberta ao público na sexta-feira, das 14h às 18h, e no sábado, das 9h às 12h. A mostra conta com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e da Lei Paulo Gustavo, que visa fomentar a produção cultural no país.