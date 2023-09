Exposição “Sorriso” será lançada em 4 de outubro no MIS Campinas

O trabalho do artista contempla fotos, vídeo, gravuras e instalação

Para acessar as fotos basta clicar no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1-9BHnvfNo94eAd_E7RkpKU1XFPQe9kfO?usp=sharing

O MIS (Museus de Imagem e Som), de Campinas, recebe a exposição Sorriso, a partir de 4 de outubro, que reúne obras do artista visual Bruno dos Santos. O vernissage acontece no mesmo dia, a partir das 19h.

O intuito do conjunto produzido foi de criar debates e reflexões acerca do racismo e subjetividades de pessoas negras. O trabalho contempla vídeo, fotografia, gravura e instalação. A exposição contará com vídeos em Libras e haverá visitas mediadas em Libras ao longo da temporada. Sorriso pode ser conferida até o dia 4 de novembro e contará com mais de 15 trabalhos em diversas linguagens.

Os trabalhos de Bruno dos Santos tensionam, a todo momento, às constituições da fábula do sorriso em nossa sociedade. As representações de dentes tortos com arcadas dentárias deslocadas pontuam um corpo deslocado, que não participa dessas convenções sociais. Contudo, em outros momentos, a exposição conta com vídeos em que o artista compartilha de seu cotidiano íntimo, mostrando em cenas “banais”, as situações de calmaria, e a possibilidade de se esboçar um sorriso deslocado destas ideias coloniais. “No fundo, todos nós queremos a felicidade. Na verdade, só queremos ter a oportunidade e o privilégio de passar por nossos sofrimentos de maneira tranquila. Mas será que todas as pessoas possuem este privilégio de vivenciar um momento de paz? Sorrir, é um ato político e este trabalho pretende provocar essas reflexões”, destaca Allan Yzumizawa, quem faz a assessoria curatorial e expográfica do projeto.

“Para criar a exposição mergulhei em diferentes memórias e registros pessoais junto a olhares sobre o que representa o sorriso em nossa sociedade e, mais ainda, sobre o sorriso negro que da título ao projeto que originou a exposição”, destaca Bruno.

O projeto é realizado com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022.

Durante o período da exposição serão realizadas visitas mediadas e o lançamento de uma publicação. Essa programação será divulgada no instagram @bocadebru.

Em agosto, o projeto contou com duas oficinas gratuitas, sendo uma de fotografia chamada a Travestilidade, Imagem e Representação, e a outra, Introdução à Criação de Documentário.

Sobre o artista

Bruno dos Santos, paulistano, é artista visual e arte educadora. Reside e atua profissionalmente em Campinas-SP e São Paulo-SP. É graduado em Artes Visuais pela Unicamp e cursa o Mestrado em Poéticas Visuais na mesma instituição. É também aluna da Professora Mariana da E.C.A.R. – Escola de Capoeira Angola Resistência de Mestre Topete. Atualmente trabalha com mediação no educativo da 35° Bienal de SP e como artista convidada no projeto Xilomóvel. Foi contemplade com o prêmio FICC 2021 e no edital FICC 2022 com o projeto “Sorriso Negro”: a arte é raiz”. Desenvolve pesquisas e trabalhos artísticos em diversas linguagens, entre elas a fotografia e o vídeo. Através delas, investiga poéticas autobiográficas trabalhando histórias íntimas e coletivas, observando marcadores de raça e gênero. Entre as exposições mais recentes e relevantes estão: “Mesmo estando separados” no Ateliê 397 – São Paulo (2023) e Mostra “Vamo logo que lá fora já tão chamando” Museu da Imagem e do Som Campinas (2023).

Ficha técnica:

Gestão de Projeto e Criação Artística: Bruno dos Santos

Assessoria Curatorial e Expográfica: Allan Yzumizawa

Equipe Educativa da Exposição: Lucas BRACO, Vitor Bárbara Vedovato, JP Acciari, Drigo Costa, Helen Aguiar

Montagem da Exposição: Camilla Torres e Leo Nucci Parreiras

Oficineiras do Projeto: Natasha Rodrigues e Rafaela Kennedy

Editoração de Catálogo: Anansi Editora

Acessibilidade em Libras: Thiago Laubstein e Leticia Navero

Assessoria de Imprensa: Boas Histórias Comunicação

Designer Gráfico: Pedro Augusto dos Santos e Bruno Costa

Assessoria Contábil: Sidnei Frederico Diniz

Produção Executiva: Catharina Glória

Apoio: Alexandre Sonego de Carvalho (MIS-Campinas), Danillo Perillo (IA-UNICAMP), Xilomóvel, Quilombo Iris de Jesus

Serviço:

O quê: Exposição “Sorriso”

Data: 4 de outubro a 4 de novembro

Abertura/Vernissage da Exposição: 4 de outubro, às 19h

Onde: MIS – Museu da Imagem e do Som de Campinas – Rua Regente Feijó, 859 – Centro, Campinas

Programação de atividades: Instagram: @bocadebru

Faixa etária: Livre

Entrada gratuita