EXPRESSO SICOOB CHEGA A JAGUARIÚNA COM CURSOS GRATUITOS E CERTIFICADOS

O Expresso Sicoob está chegando a Jaguariúna trazendo uma grande oportunidade para quem busca capacitação profissional e desenvolvimento pessoal. A iniciativa — uma parceria entre o Sicoob e a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios — oferecerá uma série de cursos gratuitos, com direito a certificado, tanto de forma presencial quanto on-line.

O ônibus do projeto ficará no estacionamento do Centro Cultural de Jaguariúna e funcionará como sala de aula itinerante. As inscrições para os cursos devem ser feitas presencialmente no ônibus, na segunda-feira, dia 28 de abril, a partir das 8h30.

Ao todo, serão disponibilizados mais de 30 cursos gratuitos, divididos em áreas como: Administrativo (9 cursos), Desenvolvimento Pessoal (13 cursos), Gestão e Liderança (5 cursos), Técnica de Vendas, Motivação e Empreendedorismo.

O projeto é uma excelente chance para quem deseja melhorar o currículo, buscar novas oportunidades no mercado de trabalho ou até mesmo iniciar um negócio próprio, com aulas acessíveis e conteúdos práticos.