Associação Pró Vida Realiza Workshop Mesa das Profissões em Santo Antônio de Posse

No último sábado, 29 de março, a Associação Pró Vida de Santo Antônio de Posse promoveu o Workshop Mesa das Profissões na sede da Igreja do Evangelho Quadrangular. O evento fez parte do Curso de Formação Profissional – Jovem Aprendiz e teve como objetivo auxiliar os jovens no desenvolvimento da Inteligência Emocional, além de orientá-los sobre o futuro profissional e sua inserção no mercado de trabalho.

A Associação Pró Vida, conhecida pelo seu compromisso com a educação e formação de jovens, atua no município oferecendo projetos sociais voltados à capacitação e desenvolvimento pessoal. Com foco no fortalecimento das habilidades socioemocionais e técnicas, a entidade busca criar oportunidades para os participantes ingressarem no mundo profissional com mais preparo e confiança.

Durante o workshop, diversos profissionais compartilharam suas experiências e conhecimentos com os jovens, proporcionando mentorias e insights sobre diferentes áreas do mercado de trabalho. O evento foi marcado pelo envolvimento e dedicação dos palestrantes, que aceitaram o desafio de orientar e inspirar os participantes a trilharem um caminho de sucesso.

O Workshop Mesa das Profissões reforça a importância de iniciativas que visam capacitar os jovens para os desafios do futuro, preparando-os para uma carreira profissional com mais segurança e propósito.