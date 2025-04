JUSTIÇA SUSPENDE GREVE E AULAS VOLTAM AO NORMAL NESTA QUARTA-FEIRA EM JAGUARIÚNA

Em audiência realizada na tarde desta terça-feira, dia 15 de abril, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou a suspensão da greve de parte dos servidores municipais de Jaguariúna.

A decisão, do vice-presidente do TJ-SP, desembargador Beretta da Silveira, foi dada na reunião de conciliação realizada entre representantes da Prefeitura de Jaguariúna e do Sindicato dos Servidores Municipais.

Com isso, todas as unidades de educação da Prefeitura, que tiveram as aulas suspensas durante a greve, voltarão a funcionar normalmente nesta quarta-feira, dia 16 de abril.