15 medalhas para o atletismo itapirense na Copa Futuro

Itapira é um celeiro de talentos no atletismo e graças ao trabalho dos professores Nivaldo Marques e Rodrigo Vicente segue ampliando o hall de conquistas. No domingo (23), a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Itapira faturou 15 medalhas na Copa Futuro, competição organizada pela Federação Paulista de Atletismo, em São Bernardo do Campo (SP).

Foram seis medalhas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze, sendo sete na sub14 feminino, cinco na sub16 feminino e três na sub16 masculino. Entre os outros, destaque para Lívia Apolinário, no sub14, que foi campeã no lançamento do disco e no arremesso do peso.

Na mesma categoria, Matiê Colferai ganhou os 2000 metros da marcha atlética e Sara Malandrin no salto com vara. Helena Marchi foi pra no salto com vara e bronze no arremesso do peso e Lorena Cruz ganhou o bronze no salto em altura.

SUB16

Na sub16 feminino, ouro para Fernanda Azevedo no lançamento do disco e Nathalia Caroba no salto com vara. Maria Clara Santos foi prata no lançamento do disco e bronze no salto com vara e Helena Colferai faturou a prata nos 80 metros com barreira.

Já na sub16 masculino, prata para Pedro Gabriel da Silva nos 100 metros com barreiras. Ele também foi bronze nos 250 metros rasos. Já Luan Lima ficou com a prata no salto com vara.

Também representaram a equipe Clara Marchi, Isabela Oliveira e Maria Luiza Castro (sub14 feminino), Lavínia Santos, Lorena Canto e Maria Bittencourt (sub16 feminino), Benjamin Marques, Davi Meneguini, Gustavo Souza e Henrique Felício (sub14 masculino) e Andres Torres, Cristiano Cruz Filho, José Eduardo Moisés, Lucas Cezar Miné e Samuel da Silva Pauzi (sub16 masculino).