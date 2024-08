Fábio Sabino receberá título de Cidadão Amparense e Henrique Bruno será nome de rua

O Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2024, que concede o Título de Cidadão Amparense a Fábio Sabino da Silva, foi discutido e aprovado na sessão ordinária de 26 de agosto, na Câmara de Vereadores. O homenageado é o atual chefe da Instrução do Tiro de Guerra 02-001 do município de Amparo.

O autor do projeto, vereador Farlin Conrado (MDB), apresentou um histórico profissional e pessoa de Fábio, narrando que ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro; se incorporou ao Exército em 2005, na Escola de Sargentos das Armas (em Três Corações/MG) e, em 2021 foi promovido a 1º Sargento. “Ele possui, ainda,curso de graduação em matemática pela Universidade Moacyr Sreder Bastos e o diploma de proficiência linguística em espanhol DELE, conferido pelo Instituto Cervantes. Foi monitor do Instituto Militar de Engenharia e condecorado com as Medalhas Militar de Bronze e Prata, Medalha Mérito Tiro de Guerra, Medalha Corpo de Tropa e Medalha do Serviço Amazônico”, diz Farlin.

Já o Projeto de Lei nº 74/2024, também aprovado, determina que a rua 2 do Loteamento Residencial Vitória Régia, receberá o nome do vicentino Henrique Bruno, conforme proposto pelo vereador Edilson Camillo (Dil – PSB). Henrique faleceu em 2006, mas deixou em Amparo memórias de homem trabalhador e solidário com as instituições. “Trabalhou em lavouras, plantou e vendeu nas feiras da cidade, abriu uma pequena fábrica de tijolos; ajudou por 48 anos os trabalhos sociais e pastorais na capela Nossa Senhora Aparecida – do bairro da Varginha (hoje Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Arcadas); integrou a Conferência Vicentina de Nossa Senhora Aparecida de Arcadas e foi proclamado confrade vicentino; e tantas outras ações que a população se recorda. Por estes serviços e vida intimamente ligada à caridade, é reconhecida sua contribuição para comunidade local, sendo justo e devido o reconhecimento através desse projeto de lei”, discursou o autor.