JAGUARIÚNA FINALIZA SÉRIE DE AMISTOSOS DE BASQUETE EM PAULÍNIA

Com duas vitórias e duas derrotas, as equipes jaguariunenses de basquete sub 14, sub 16, sub 18 e sub 21 finalizaram no sábado a série de amistosos preparatórios para a Liga Metropolitana de Basquete, que tem seu início confirmado para o mês de abril. Os jogos foram realizados no Ginásio João Aranha, em Paulínia:

27/03 – Quinta-feira

Sub 16 : Jaguariúna 44 x 34 Paulínia

Sub 18 : Jaguariúna 38 x 42 Paulínia

29/03 – Sábado

Sub 14 : Jaguariúna 46 X 23 Paulínia

Sub 21: Jaguariúna 22 X 55 Paulínia

Os confrontos tiveram apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.