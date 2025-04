ROMU da Guarda Municipal realiza duas apreensões de drogas em menos de uma semana em Pedreira

Em duas ações distintas realizadas em menos de uma semana, a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Municipal de Pedreira efetuou significativas apreensões de drogas na Rua José Serra, localizada no Jardim Andrade, bairro já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

A primeira ocorrência foi registrada na manhã do último sábado, dia 19, por volta das 8h, durante patrulhamento de rotina. Ao se aproximarem de um ponto conhecido por ser utilizado para a venda de drogas, os guardas municipais M. Lopes, Paulella e Renato avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, fugiu rapidamente. No local, ele deixou para trás um aparelho celular e uma sacola preta contendo entorpecentes. Apesar das buscas realizadas na região, o suspeito não foi localizado.

A segunda apreensão ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 23, também na Rua José Serra. Desta vez, os guardas municipais M. Lopes e Zanelato patrulhavam a área quando surpreenderam outro indivíduo, já conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico no bairro. Novamente, o suspeito conseguiu fugir, mas no local foram encontrados e apreendidos crack, cocaína e maconha.

Todo o material entorpecente recolhido nas duas ocorrências foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Pedreira para as devidas providências.

Fonte A Noticia