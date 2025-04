Criminoso é Preso por Tentativa de Homicídio Após Ataque com Facas em Pedreira

Na noite de terça-feira (15), por volta das 18h10, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Andrade, em Pedreira (SP).

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma situação de extrema tensão. A mulher A. relatou que foi agredida pelo próprio marido, identificado como D., de 31 anos, e que ele também teria se envolvido em uma briga com seu cunhado, A.., que acabou ferido com um corte no pescoço.

Segundo a PM, o agressor estava visivelmente transtornado e empunhava duas facas. Mesmo após receber ordem para soltá-las, ele inicialmente resistiu. No entanto, em seguida, deixou as armas no chão e foi contido pelos policiais.

A vítima foi socorrida ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberada. Já D. foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso em flagrante por tentativa de homicídio.

A Polícia Civil investigará o caso.