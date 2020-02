Faculdade de Agronegócios de Holambra forma sua primeira turma

A primeira turma de alunos são estudantes que ingressaram em 2017 no curso de Agronegócios com Ênfase em Horticultura

A Faculdade de Agronegócios de Holambra (FAAGROH) formou no último sábado, em 15 de fevereiro, sua primeira turma de alunos – estudantes que ingressaram em 2017 no curso de Agronegócios com Ênfase em Horticultura.

A colação de grau foi realizada no anfiteatro do Campus II do Centro Universitário de Jaguariúna e contou com a presença do vice-prefeito Fernando Capato.

“É uma honra e um privilégio fazer parte desse momento tão especial. Acompanhamos aqui o desabrochar de uma pequena semente que plantamos juntos há pouco mais de dois anos”, afirmou o vice-prefeito enquanto se dirigia aos formandos.

“Compartilho com vocês a alegria e o orgulho que eu e o prefeito Dr. Fernando partilhamos por ver este projeto se tornar uma realidade.

Que vocês possam dividir conhecimento, aperfeiçoar técnicas, contribuir com o desenvolvimento do setor agrícola e da nossa cidade e, acima de tudo, que possam construir para vocês e suas famílias dias de prosperidade e boa colheita”.

Para a agora formada Roberta Cicivizzo Lazarov, de 55 anos, o curso proporcionou aos alunos uma visão macro sobre o mundo da agricultura, além de ferramentas necessárias para um bom desempenho profissional.

“Fazer parte da primeira turma é como desbravar um novo caminho para os próximos colegas que virão atrás. É deixar um legado de conquistas e aprendizado para que os próximos estudantes se sintam motivados a também fazer parte desta história”, disse, emocionada.

Sua companheira de classe Lúcia Cristina Santiago de Alcântara, de 51 anos, ressalta que “a implantação da FAAGROH foi a realização do sonho de muita gente”.

“Ter feito parte da primeira turma me enche de orgulho. Agora é trabalhar muito e me aperfeiçoar cada vez mais nesta área”, completou.

A FAAGROH está localizada no bairro Fundão, conta com 3 mil metros quadrados de área construída e uma média de 130 alunos nos cursos de tecnólogo em Horticultura e Engenharia Agronômica.