Falece D. Cidinha, a autora do Hino Municipal de Artur Nogueira

Faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 3, aos 84 anos, Aparecida Alves da Silva Posi. Conhecida como D. Cidinha, foi uma das primeiras professoras a lecionar na cidade e foi a autora do Hino Municipal de Artur Nogueira. Ela estava internada em Limeira/SP e faleceu em decorrência de uma forte pneumonia.

Cidinha ara viúva de Renê Marcos Posi, um dos grandes incentivadores da cultura nogueirense e deixa os filhos Cesar Augusto Posi e Lia Raquel Posi. O velório e o sepultamento ocorreram no Cemitério Municipal de Mogi Mirim/SP.

Prefeitura decreta luto oficial de 3 dias

A Prefeitura de Artur Nogueira, com imenso pesar, lamenta profundamente o falecimento da Sra. Aparecida Alves da Silva Posi, cidadã Nogueirense e autora do Hino que rege nosso município. A Prefeitura deseja as sinceras condolências aos familiares e amigos enlutados e decreta luto oficial em homenagem a Sra. Cidinha.