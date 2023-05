Famílias promovem renovação no automobilismo

Ver dois membros de uma mesma família em um pódio no automobilismo não é um fato dos mais comuns. E é ainda mais raro quando se trata de pai e filha. Na Turismo Nacional, categoria que reúne alguns dos carros mais vendidos do Brasil, Ewerson Dias (56 anos) e sua filha, Bruna (29), travaram no último domingo (28/05) uma valente disputa por posição e terminaram na quarta e quinta colocações da divisão B, compartilhando pela primeira vez o mesmo pódio. Um banho de champanhe literalmente em família.

A prova foi disputada no Autódromo Internacional de Tarumã, na gaúcha Viamão, região da Grande Porto Alegre. A façanha em família foi também a estreia de Bruna na Turismo Nacional. A mineira nascida em Coromandel é a única competidora no grid da categoria nesta temporada, e integra com o pai a equipe Ricco Motorsport.

O automobilismo brasileiro vive um momento em que as famílias promovem uma renovação. Os pilotos mais experientes, alguns de grande renome, incentivam a nova geração a entrar na pista e buscar uma carreira profissional. É o caso também dos clãs Baptista, Barrichello, Giaffone e Lopes (veja detalhes abaixo). O caso da família Dias é o mais recente.

“Fico muito feliz por dividir a equipe com a Bruna, mas quando colocamos o capacete é cada um por si. Realmente, estou muito grato por ela estar aqui. Que em breve tenhamos muito mais mulheres conosco, o que é muito importante”, incentivou Ewerson. “Na corrida, nós andamos juntos por algumas voltas e deixei uma emoção extra para o finalzinho. Dei o pé [no acelerador] e passei por ela. Até para provar que aqui é uma competição, independentemente de ser pai e filha, e é assim que funciona”, completou.

Bruna endossou o sentimento de Ewerson. “Aqui dentro do box, nós somos família. Lá na pista, é diferente”, frisou ela. “Mas aconselho pais pilotos e suas filhas a fazerem o mesmo. Poder correr e ter o pai ao nosso lado não tem preço”, garantiu.

Pais e filhos — Rubens Barrichello (51) é o patriarca de uma das famílias de maior destaque recente no automobilismo nacional. Bicampeão da Stock Car, Rubinho é pai de Eduardo (21 anos) e Fernando (17), ou Dudu e Fefo, como também são conhecidos.

Com Dudu, Rubens forma em 2023 a primeira dupla de pai e filho da principal categoria do automobilismo nacional, na equipe Full Time Sports.

Na última etapa, em Tarumã, Barrichello-pai foi do drama à glória: depois da preocupação com o forte acidente sofrido pelo filho na sexta-feira, o duas vezes vice-campeão mundial de Fórmula 1 comemorou com Dudu a vitória emblemática na Corrida 2 no autódromo gaúcho após ter largado em 19º no domingo, 21 de maio.

No ano passado, Barrichello foi a grande referência para o caçula, Fefo, na estreia pelo BRB Fórmula 4 Brasil Credenciado pela FIA. Não foram raras as vezes em que Rubinho se emocionou com as conquistas do filho, que registrou duas vitórias na categoria, ambas em Interlagos. Rubens ainda comemorou os feitos do sobrinho Felipe Bartz, filho de Renata, sua irmã. Depois de ter vencido duas provas na F-4 Brasil ano passado, atualmente ‘Pipe’ Barrichello Bartz corre na Stock Series, categoria de acesso à Stock Car. Já Fefo disputa a Fórmula 4 da Espanha.

Quem também se emocionou com os feitos do filho foi Felipe Giaffone (48). Ex-piloto da Indy e atualmente em ação no grid da Copa Truck, o comentarista de Fórmula 1 e Stock Car viu de perto as três vitórias do filho Nicolas (18 anos) na Fórmula 4 Brasil, fazendo questão de entregar o troféu nas mãos de Nic.

Nicolas é a terceira geração de uma família que se destaca nas pistas do Brasil há décadas. Tio de Felipe, Affonso Giaffone Filho foi o primeiro piloto a vencer uma corrida da Stock Car, em 22 de abril de 1979 — em Tarumã — e foi campeão da categoria em 1981. O irmão de Affonso, Zeca Giaffone, pai de Felipe e avô de Nic, faturou o título da Pro em 1987. Depois de fazer carreira na F-Indy, Felipe foi campeão da Copa Truck em 2017 e está entre os protagonistas da categoria dos caminhões.

Outra família que trouxe a nova geração para a pista é o clã Lopes. Filho do piloto da Copa Truck Luiz Lopes (58), Luan competiu em 2022 no BRB Fórmula 4 Brasil. O paulista de 18 anos agora se dedica à sua segunda temporada na categoria-escola brasileira e foi um dos destaques da primeira etapa, com dois pódios em três corridas em Interlagos.

A Stock Car possui uma incrível coincidência: o grid conta com duas famílias Baptista distintas. O primeiro Baptista a entrar no campeonato foi Bruno (26 anos), em 2018, filho de Adalberto (54), que atualmente compete no TCR South America. Os dois fizeram dupla no FIA Motorsport Games de 2022, evento realizado na França. Outro membro da família na Stock Car é Rodrigo (26), ou ‘Digo’ Baptista, primo de Bruno. Já Ricardo Baptista (46) é irmão de Adalberto (e, portanto, tio de Bruno e Digo) e está em ação atualmente no Endurance Brasil.

Vitor (25) e Felipe Baptista (20) integram outra família de campeões das pistas. Os dois conquistaram títulos da Stock Series nos últimos anos. O mais velho faturou o campeonato da divisão de acesso em 2022, exatamente um ano depois de Felipe consolidar a conquista na Series. O caçula dos Baptista venceu sua primeira corrida na Pro na etapa final do ano passado, no Autódromo de Interlagos. Mas uma coisa todos os Baptista da Stock têm em comum: todos são jovens de grande talento desta nova geração.

Família Baptista

Pai: Adalberto Baptista, 54 anos, TCR South America

Filho: Bruno Baptista, 26, Stock Car

Sobrinho: Rodrigo Baptista, 26, Stock Car

Irmão/tio: Ricardo Baptista, 46, Endurance Brasil

Família Barrichello

Pai: Rubens Barrichello, 51 anos, Stock Car

Filhos: Dudu Barrichello, 21, Stock Car; Fefo Barrichello, 17, Fórmula 4 Espanhola

Sobrinho: Felipe Barrichello Bartz, 18, Stock Series



Família Dias

Pai: Ewerson Dias, 56 anos, Turismo Nacional

Filha: Bruna Dias, 29, Turismo Nacional

Família Giaffone

Pai: Felipe Giaffone, 48 anos, Copa Truck

Filho: Nicolas Giaffone, 18, USF Juniors

Família Lopes

Pai: Luiz Lopes, 58 anos, Copa Truck

Filho: Luan Lopes, 18, BRB Fórmula 4 Brasil

Família Rodrigues Baptista

Irmãos: Vitor Baptista, 25 anos, atual campeão da Stock Series, e Felipe Baptista, 20, Stock Car