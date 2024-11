FEIRA AFRO CULTURAL E 2º FESTIVAL DE CULTURA HIP HOP E CULTURA URBANA

A Secretaria Municipal de Cultura tem o prazer de convidar você para um evento imperdível no Dia da Consciência Negra! No dia 20 de novembro de 2024, a partir das 09h, o Centro Cultural Municipal José Fantinato vai ser o palco de uma celebração vibrante da cultura afro-brasileira, do hip hop e da cultura urbana!

O evento contará com: Feira de artesanato e economia criativa, praça de alimentação, roda de capoeira, batalha de rima, oficinas de graffiti e dança urbana, intervenções musicais com DJ’s, música ao vivo e uma deliciosa feijoada comercializada pelo FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE de Mogi Guaçu.

O evento se encerra com a premiação do concurso Miss Pérola Negra e Mister Beleza Afro, uma homenagem à beleza e identidade afro-brasileira! A premiação dos vencedores deste referido concurso, meramente a título de incentivo, consistirá na seguinte forma:

a) RAINHA DO PÉROLA NEGRA – 1º lugar – faixa, coroa e premiação

b) PRINCESA DO PÉROLA NEGRA – 2º lugar – faixa e premiação

c) SIMPATIA DO PÉROLA NEGRA – 3º lugar – faixa e premiação

d) MISTER BELEZA AFRO – 1º lugar – faixa e premiação

Confira a programação completa:

– 09h/11h – Grupo de Capoeira

– 10h – Intervenções Artísticas – Graffiti

– 11h – DJ Elzão

– 13h – DJ Evertonn

– 13h15 – Rap

– 13h30 – Oficina de Graffiti (Inscrições via link)

– 13h30 – 1ª Fase – Batalha de Rima

– 14h – Intervenção Artística (MC’s)

– 14h15 – 2ª Fase – Batalha de Rima

– 14h30 – Rap

– 14h30 – Oficina de Danças Urbanas (Inscrições via link)

– 15h30 – Semi-final/Final Batalha de Rima

– 16h – Atração Musical: Juninho Santos e Banda

– 17h30 – Concurso Miss Pérola Negra

– 17h45 – Intervenção de Dança

– 18h30 – Premiação do Concurso Miss Pérola Negra e Mister Beleza Afro

A entrada é GRATUITA e o evento será realizado no Centro Cultural Municipal José Fantinato, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, Jardim Camargo, Mogi Guaçu / SP.

Agradecemos imensamente aos nossos parceiros: Evolt Academia, Rofatto Supermercados e Magrass.

Vamos juntos celebrar a cultura, a arte e a história negra com muita energia e criatividade!