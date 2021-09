Feira do Verde de Artur Nogueira começa sábado

A 1ª Feira do Verde será realizada neste final de semana em Artur Nogueira. O evento começa no sábado (25) e termina no domingo (26), na Praça do Centro Cultural Tom Jobim, no centro das 09h às 15h. Durante o evento, moradores e turistas vão poder conhecer e visitar 18 stands, onde estarão expostos produtos como frutas, mudas de hortaliças, substrato, flores e chás.

O evento, promovido pela Secretaria de Agricultura, é pensado para auxiliar os produtores rurais a alavancar o agronegócio local.

O secretário de Agricultura, Odair Boer, defende que o objetivo do evento é conectar os produtores à sociedade, entidades e empresas. “A Feira do Verde é nosso novo projeto que vai atrair novos compradores, locais e da região, e irá ajudar a divulgar os produtos produzidos pelos agricultores nogueirenses. Será uma experiência única para todos que nos visitarem nesse final de semana”, comenta.

Entidades beneficiadas

Além de expor produtos da agricultura nogueirense, a feira beneficiará entidades do município. Durante o evento, os moradores e visitantes poderão consumir produtos de stands beneficentes, cujos lucros serão integralmente destinados à Associação de Idosos Desamparados (Aidan) e à Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae).

O prefeito Lucas Sia (PSD) confirmou presença na 1º Feira do Verde, e enfatizou a importância do evento inédito. “A feira dará espaço à solidariedade e arrecadará fundos às entidades que constantemente precisam da ajuda da população. Essa é uma oportunidade de experimentar coisas novas e ainda fazer o bem”, destacou.

Sorteio para o público

Taciana Guimaro, diretora da pasta, afirma que os dois dias da Feira do Verde certamente atrairá pessoas de municípios vizinhos. “Estamos muito animados com mais esse projeto que sai do papel. Nunca antes houve uma preocupação tão grande com essa área em Artur Nogueira. A população terá a oportunidade de conhecer o que de melhor se produz na cidade”, disse a engenheira agrônoma.

A organização do evento destaca que haverá sorteios de itens que serão fornecidos pelos próprios expositores. Assim, ao comprar produtos durante a feira, o visitante ganhará cupons para participar e concorrer a prêmios.

Interessados em obter outras informações sobre a primeira edição da Feira deu Verde podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultora pelo telefone 3877-2898 ou através do e-mail agricultura@arturnogueira.sp.gov.br .

Serviço:

1ª Feira do Verde de Artur Nogueira

Quando: Dias 25 e 26 de setembro

Horário: 9h às 15h

Local: Praça do Centro Cultural Tom Jobim