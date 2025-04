Atena Produções realiza evento especial de Caça aos Ovos de Páscoa em parceria com a Prefeitura de Holambra

Imagem Ilustrativa

A magia da Páscoa vai tomar conta de Holambra neste sábado, 19 de abril, com uma tarde repleta de atividades lúdicas, brincadeiras e encantamento para toda a família. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Holambra, com realização da Atena Produções, produtora cultural que tem se destacado na região metropolitana de Campinas por oferecer experiências artísticas para toda família. Atena Produções é responsável pela concepção e realização artística do espetáculo e pela coordenação das atividades.

O evento será realizado no Parque Cidade das Crianças e terá entrada gratuita, mas só será permitida mediante a apresentação do Cartão Cidadão. A programação começa às 14h30 com brinquedos infláveis e pintura facial. Às 16h30, o público será convidado a assistir a um espetáculo teatral. Logo depois, às 17h, acontece a esperada Caça aos Ovos, com direito a fotos com o Coelho da Páscoa, brincadeiras e distribuição gratuita de pipoca.

Serviço

Caça aos Ovos: Evento de Páscoa – Prefeitura de Holambra e Atena Produções

Data: Sábado, 19 de abril de 2025.

Horário: Das 14h30 às 19h

Local: Parque Cidade das Crianças – Holambra/SP

Entrada: Gratuita

Público-alvo: Exclusivo para moradores de Holambra

Programação

14h30 – Abertura com brinquedos infláveis e pintura facial

16h30 – Espetáculo teatral

17h – Caça aos ovos, fotos com o Coelho, brincadeiras e pipoca gratuita

19h – Encerramento