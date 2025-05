Estudantes de Estética promovem ação gratuita na Praça Umbelina Bueno

Iniciativa celebra o Dia das Mães com cuidados faciais abertos ao público em Jaguariúna

Em comemoração ao Dia das Mães, a Praça Umbelina Bueno, no Centro de Jaguariúna, será palco de uma iniciativa especial voltada ao bem-estar das mulheres. Neste sábado, dia 10 de maio, das 9h às 12h, as alunas do curso de Estética da Escola das Artes vão oferecer atendimentos gratuitos, abertos ao público e realizados por ordem de chegada.

A ação, promovida pela Escola das Artes – um projeto da Secretaria Municipal de Cultura –, tem como objetivo proporcionar uma manhã de cuidado e beleza na véspera do Dia das Mães, além de oferecer às alunas uma oportunidade prática de aplicar seus conhecimentos em um ambiente real e acolhedor.

A equipe irá realizar a gomagem facial, um tipo de esfoliação para tirar as células mortas da pele. Em seguida, será feita uma hidratação profunda com aplicação de filtro solar, tudo com a supervisão de profissionais da área e seguindo protocolos de higiene e segurança.

“É uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho das nossas alunas, ao mesmo tempo em que oferecemos um serviço gratuito de qualidade para a comunidade na véspera do Dia das Mães”, afirma o secretário de Cultura de Jaguariúna, Celso Lauro.

A atividade integra o compromisso da Escola das Artes de Jaguariúna com a formação técnica e humana dos seus estudantes, promovendo ações que conectam aprendizado, cidadania e bem-estar.

Foto: divulgação