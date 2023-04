Feira Hippie itinerante estará no Ouro Verde dia 6 de abril

Edição também comemora os 50 anos da Feira Hippie de Campinas.

O distrito do Ouro Verde recebe na próxima quinta-feira, 6 de abril, a Feira Hippie do Centro de Convivência Cultural. A edição itinerante da feira será das 14h às 22h, na Praça Emil Rached, no DIC VI. A edição no distrito também comemora os 50 anos da Feira Hippie de Campinas.

Cerca de 50 expositores estarão no local. Haverá opções de artesanato, antiguidades, esotéricos e bem-estar e comidas típicas e atrações musicais, artes plásticas e espaço kids.

O projeto da Feira Hippie Itinerante estreou na Avenida Baden Powell, no Jardim Nova Europa e, uma vez por mês, está indo para diferentes bairros e distritos.

Nos fins de semana, a Feira Hippie permanece fixa no Centro de Convivência Cultural.

Serviço

Feira Hippie no Distrito Ouro Verde

Dia: 6/4, quinta-feira

Horário: das 14h às 22h

Local: Praça Emil Rached, DIC VI.