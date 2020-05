Feira livre de Jaguariúna volta neste sábado com restrições e cuidados sanitários

A feira livre do centro de Jaguariúna vai voltar a funcionar neste sábado, 23 de maio, com restrições que atendem às regras de combate à pandemia de coronavírus. Após reuniões entre feirantes e representantes da Prefeitura, houve consenso sobre a manutenção da feira na Praça Umbelina Bueno.

Para atender às regras da quarentena, os feirantes deverão usar máscaras e álcool em gel e haverá controle nos acessos às bancas, com a ajuda da Polícia Municipal e do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, com o objetivo de manter um fluxo adequado de pessoas.

Os consumidores também deverão usar máscaras e não poderão consumir produtos no local. O sistema será o de entrega rápida: a pessoa compra o que precisa e vai embora. Tudo para não haver aglomeração. O sentido do fluxo também deverá ser respeitado pelos fregueses: a entrada será pela Rua Alfredo Bueno e a saída, pela Rua Cândido Bueno.

A reabertura da feira, que possui 18 bancas, é uma reivindicação dos feirantes, que procuraram a Prefeitura para a liberação. Com a medida, a Administração Municipal adequa as regras locais às do governo do Estado, que autorizou o funcionamento das feiras – o mesmo já foi feito com hotéis e bancas de jornal.

Nas reuniões entre Administração e feirantes foram discutidas três opções de local para a reabertura da feira: o Parque Santa Maria, a Praça Augusto Chiavegato, também no Centro, e um local fechado (o ginásio Azulão foi cogitado). No final, houve consenso de que a melhor opção era a manutenção da feira na Praça Umbelina Bueno.